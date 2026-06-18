Consulta pública para inclusão da Computação no Referencial Curricular de Rondônia está aberta até 30 de junho

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 18/06/2026 às 16h26

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), está promovendo entre os dias 15 e 30 de junho, a Consulta Pública da BNCC Computação do Ensino Médio, iniciativa que busca reunir contribuições da comunidade educacional para a construção do Referencial Curricular da Educação Escolar Digital de Rondônia.

A consulta é realizada pela Gerência de Desenvolvimento Curricular (GDC), com participação destinada a comunidade escolar das redes estadual, municipal e privada de ensino e sociedade civil. A proposta tem como objetivo subsidiar a implementação da área de Computação no Ensino Médio, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e alinhada ao Referencial Curricular de Rondônia (RCRO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a construção do referencial curricular deve considerar as contribuições da comunidade educacional para garantir um documento representativo e alinhado às necessidades da rede de ensino. “Nosso objetivo é construir um currículo que reflita a realidade de Rondônia e prepare os estudantes para os desafios do presente e do futuro”, destacou.

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra, enfatizou que a inclusão da computação no currículo escolar contribui para a formação de estudantes preparados para os desafios da era digital e reforçou o convite para que os educadores participem da consulta pública. “A inclusão da Computação no Referencial Curricular de Rondônia é um passo fundamental para preparar os jovens para os desafios do mundo digital. Por isso, é essencial a participação dos professores das redes estadual, municipal e privada, contribuindo com sugestões que fortaleçam uma proposta curricular moderna.”

A gerente de Desenvolvimento Curricular, Luciana Dermani, ressaltou a importância da participação dos profissionais da educação na construção da proposta curricular, destacando que a iniciativa fortalece o desenvolvimento de políticas educacionais alinhadas à realidade do estado. “A consulta pública representa um importante momento de construção coletiva da educação em Rondônia. Queremos ouvir os profissionais que estão diretamente envolvidos com o processo de ensino para aperfeiçoar a proposta curricular da Computação no Ensino Médio, garantindo que ela esteja alinhada às necessidades dos estudantes e às transformações tecnológicas da sociedade.”

COMO PARTICIPAR

Os participantes poderão acessar o formulário da consulta pública e registrar sugestões sobre a proposta curricular. O material disponibilizado para análise apresenta os três eixos estruturantes da BNCC Computação para o Ensino Médio:

Pensamento Computacional;

Mundo Digital; e

Cultura Digital.

As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe responsável e poderão ser incorporadas à versão final do documento. O formulário da consulta pública está disponível até o dia 30 de junho de 2026 e pode ser acessado pelo link: Consulta Pública da BNCC Computação do Ensino Médio.