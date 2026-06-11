Confira programação do Arraiá Ariquemes que ocorre nos 12, 13 e 14 de junho

Por Assessoria

Publicada em 11/06/2026 às 08h34

VEM AÍ O ARRAIÁ ARIQUEMES 2026! Prepare o chapéu de palha, a camisa xadrez e o coração para viver três dias de muita cultura, tradição e alegria!

Espaço Alternativo

12, 13 e 14 de junho de 2026

Apresentações culturais, quadrilhas juninas, concurso folclórico, praça de alimentação e grandes shows para toda a família!

DIA 12/06

Quadrilha Pequenos de Maria

Quadrilheiros do Norte

Balanço do Jamari (Carimbó)

Boi-Bumbá Batuques de Rondônia

Shows:

Eric & Felipe

Estação do Forró

DIA 13/06

2º Concurso do Festival Folclórico Flor do Jamari

Toga do Cabulete

Mocidade Junina

Mocidade São José

Shows:

Sandro & Samuel

Glauber & Gleydson – Os Menotes de Rondônia

DIA 14/06

2º Concurso do Festival Folclórico Flor do Jamari

Coração Dourado

Rosas de Ouro

JUABP

Show:

Kézia Pinheiro

Venha celebrar a cultura popular, prestigiar nossos grupos folclóricos e curtir grandes atrações musicais em uma das festas mais esperadas da região!

Entrada gratuita.

Traga sua família e seus amigos!