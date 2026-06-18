Comunidade rural recebe serviços previdenciários e orientações por meio de ação do governo de Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 18/06/2026 às 16h35

Com o objetivo de promover inclusão social e melhorar a qualidade de vida da população rural por meio de serviços públicos, o governo de Rondônia promoveu na terça-feira (17), aos moradores do Assentamento Água Viva, na Linha MC 01, Comunidade São Jorge, uma importante ação de cidadania que garantiu acesso a atendimentos previdenciários sem a necessidade de deslocamento para os centros urbanos. A iniciativa foi realizada por meio da parceria entre a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO) e o programa INSS Itinerante, beneficiando moradores dos municípios de Chupinguaia, Corumbiara e localidades vizinhas.

Durante a ação, foram oferecidos serviços como aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade, benefício por incapacidade, além de orientações previdenciárias e esclarecimentos sobre outros benefícios disponibilizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O atendimento contou com o apoio das extensionistas sociais da Emater-RO, Ildelita de Oliveira, Maria de Lourdes Rodrigues e Karen Christy Rodrigues, que auxiliaram na organização dos atendimentos e no esclarecimento de dúvidas dos produtores rurais e moradores da comunidade. Ao todo, foram realizados 26 atendimentos.

O trabalho fortalece o desenvolvimento humano e a valorização das famílias que vivem e produzem no meio rural. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização dos serviços públicos é uma estratégia importante para garantir igualdade de oportunidades à população. “Temos trabalhado para que os serviços cheguem a todos os rondonienses, independente da distância. Iniciativas como essa fomentam a cidadania, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das famílias do campo”, enfatizou.

De acordo com a supervisora regional da Emater-RO no Cone Sul, Enoelma Nunes, a presença da instituição nas comunidades rurais é fundamental para garantir que os serviços públicos cheguem a quem vive mais distante dos centros urbanos. “A Emater-RO atua como ponte entre o cidadão rural e as políticas públicas. Nosso trabalho é facilitar o acesso aos serviços e garantir que as famílias do campo tenham seus direitos assegurados”, destacou.

Para o diretor-presidente da Emater-RO, Hermes José Dias Filho, ações como essa demonstram o compromisso da instituição em atender as necessidades da população rural de forma cada vez mais próxima e eficiente. “A Emater-RO tem a missão de estar presente onde o cidadão do campo está. Quando levamos serviços essenciais às comunidades rurais, reduzimos barreiras, promovemos cidadania e fortalecemos a inclusão social”, afirmou.

ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS

A parceria firmada com o INSS reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos públicos para ampliar o acesso da população rural a serviços essenciais. Ao levar atendimento diretamente às comunidades, a Emater-RO contribui para a garantia de direitos, reduz custos de deslocamento para as famílias e fortalece as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável em Rondônia.