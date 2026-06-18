Capacitação para reciclagem de resíduos eletroeletrônicos tem início em Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 18/06/2026 às 11h54

Teve início nesta quarta-feira (17), na Universidade Federal de Rondônia (Unir), o Curso de Destinação Socioambiental de Resíduos Eletroeletrônicos, voltado à qualificação de catadores de materiais recicláveis de Porto Velho. A iniciativa tem como objetivo preparar os participantes para o manejo, separação e destinação correta de resíduos eletrônicos, além de ampliar as oportunidades de geração de renda por meio da comercialização de componentes com valor econômico.

O curso é resultado de uma parceria entre o Instituto EGEA, por meio do Projeto Recicla+, a Universidade Federal de Rondônia, a Caixa Econômica Federal, o Sebrae, instituições estaduais e a Prefeitura de Porto Velho. A gestão municipal participou da articulação para viabilizar a realização da atividade e ampliar a participação de catadores de diferentes regiões de Rondônia.

Representando a Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), participaram da abertura do evento o secretário executivo Giovanni Marini e o diretor do Departamento de Saneamento Básico, Marcelo Melo Barroso.

Para o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a formação ajuda a enfrentar uma demanda crescente relacionada ao descarte de equipamentos eletrônicos e fortalece o trabalho desenvolvido pelos catadores. “Muitas pessoas possuem equipamentos eletrônicos sem uso em casa e não sabem como descartá-los corretamente. A partir dessa capacitação, os catadores passam a ter mais conhecimento para identificar materiais com valor comercial e destiná-los adequadamente, gerando renda e contribuindo para a preservação ambiental”.

Segundo Marcelo Barroso, a iniciativa representa uma oportunidade para ampliar o conhecimento dos catadores sobre um segmento que ainda possui potencial de crescimento em Rondônia. “Rondônia é um estado de grande extensão territorial e, muitas vezes, fica distante de iniciativas como essa. Por isso, buscamos agregar e trazer também catadores do interior. Essa capacitação vai contribuir para agregar valor ao trabalho dos catadores e promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos eletroeletrônicos”.

Durante os três dias de atividades, os participantes terão acesso a conteúdos sobre desmontagem de equipamentos, identificação de materiais reaproveitáveis, comercialização de componentes e destinação correta dos resíduos. A proposta é possibilitar que materiais frequentemente descartados sem aproveitamento possam retornar à cadeia produtiva, gerando renda para cooperativas e associações.

A formação segue até sexta-feira (19) e reúne representantes de cooperativas e associações de diferentes municípios de Rondônia, com foco na ampliação do conhecimento técnico sobre resíduos eletroeletrônicos e no fortalecimento da reciclagem desse tipo de material no estado.