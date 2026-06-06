Campus Guajará participa da posse do Conselho da Reserva Biológica do Rio Ouro Preto

Por IFRO

Publicada em 06/06/2026 às 09h20

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, participou da cerimônia de posse do Conselho da Reserva Biológica (REBIO) do Rio Ouro Preto, realizada no município de Guajará-Mirim (RO) no dia 17 de maio. A atividade integrou também na programação a Oficina de Elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM), no período de 18 a 22 de maio. As atividades ocorreram no auditório do Pakaas Palafitas Lodge Hotel.

Representando o IFRO, esteve presente o conselheiro suplente Willian Carboni Viana. Na ocasião, o Professor Willian participou das atividades institucionais e dos debates voltados ao fortalecimento da gestão participativa da Unidade de Conservação, contribuindo com discussões relacionadas ao desenvolvimento territorial, sustentabilidade, extensão e articulação junto às comunidades e instituições da região.

A oficina de elaboração do Plano de Manejo reuniu representantes de órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa, organizações da sociedade civil e demais atores envolvidos com a conservação ambiental e o planejamento territorial na região amazônica. O objetivo dos encontros foi fortalecer a gestão participativa da Reserva, promovendo o alinhamento entre os diversos atores envolvidos e contribuindo para a construção do Plano de Manejo, instrumento fundamental para a conservação e o uso adequado da área protegida.

Conforme o docente, o IFRO estar presente no evento é parte do fortalecimento de ações voltadas à sustentabilidade, à conservação ambiental e ao fortalecimento das políticas públicas territoriais na região de Guajará-Mirim e entorno.

Reserva Biológica

Uma Reserva Biológica (REBIO) é uma categoria de Unidade de Conservação prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 9.985/2000. As Reservas Biológicas têm como principal objetivo a: preservação integral da biodiversidade; proteção da fauna, flora e ecossistemas naturais; realização de pesquisas científicas controladas; conservação de áreas consideradas ambientalmente sensíveis ou estratégicas.

Diferentemente de outras categorias de unidades de conservação, como as Reservas Extrativistas (RESEX), as REBIO possuem regras mais restritivas. Em geral: não é permitido o uso direto dos recursos naturais; a visitação pública é bastante limitada. O acesso ocorre principalmente para fins científicos, educacionais ou de gestão ambiental, mediante autorização.