Campus Cacoal publica edital para credenciamento de professor(a) no PROFGEO

Por IFRO

Publicada em 08/06/2026 às 09h18

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, publicou o Edital nº 36/2026, para seleção de credenciamento de docente no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO).

A seleção oferece uma vaga destinada a professor(a) da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do IFRO, com regime de dedicação exclusiva. O perfil da vaga é voltado à área de Geografia. Conforme a política nacional do PROFGEO, são considerados aptos candidatos que possuam formação em geografia em qualquer nível de titulação, seja graduação, mestrado ou doutorado.

O docente selecionado e credenciado passará a integrar uma das três linhas de pesquisa do programa, de acordo com as necessidades do PROFGEO e sua trajetória acadêmica e profissional. As linhas contemplam os temas: Saberes e conhecimentos da Geografia no espaço escolar; Formação Docente em Geografia; e as Linguagens no ensino de Geografia.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, no período de 8 a 14 de junho de 2026, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no edital.

O credenciamento visa a fortalecer as atividades de pesquisa e orientação desenvolvidas no programa, contribuindo para a qualificação da formação dos estudantes. Os interessados devem consultar o edital para conhecer os requisitos, critérios de seleção, cronograma e demais orientações do processo seletivo.