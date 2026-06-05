Campus Ariquemes celebra a cultura pop e tecnologia com o Dia do Orgulho Nerd

Por IFRO

Publicada em 05/06/2026 às 14h18

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, transformou-se em um verdadeiro ponto de encontro para a cultura geek no último dia 25 de maio com a realização do Dia do Orgulho Nerd. O evento reuniu estudantes, servidores e a comunidade escolar em uma jornada repleta de tecnologia, jogos, expressões artísticas e integração.

A programação foi extensa e mobilizou todo o campus. Ao longo do dia, os alunos puderam testar suas habilidades em torneios de e-sports (Free Fire, Clash Royale, Brawl Stars e Fortnite), competições estratégicas de RPG de Mesa e Xadrez, além de desfrutarem de sessões de cinema com os sucessos Operação Big Hero, Homem-Aranha no Aranhaverso e Jogador Nº 1.

Outro destaque do evento foi o engajamento das turmas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio (Alimentos, Informática e Agropecuária), que prepararam diversas Salas Temáticas interativas para o público. O encerramento do evento foi marcado pela emoção das competições culturais e de raciocínio, que revelaram talentos no Campus Ariquemes.

O Concurso Cosplay atraiu olhares pela criatividade na caracterização dos personagens. O primeiro lugar foi conquistado por Estefany Heloirsa de Oliveira e Thalia Vitoria de Souza Moraes, seguidas por Yasmin Machado Peixer na segunda colocação.

No Show de Talentos & Dança, o destaque foi Kezia Lais Rocha, que levou o primeiro lugar, com Roberta Dias Ribeiro garantindo a segunda posição.

Nos esportes da mente, o Torneio de Xadrez exigiu muita concentração dos competidores e definiu os seguintes campeões: Luana Lopes Reis ficou em 1º lugar no Feminino. E no Masculino foi Vinicius Ribeiro de Souza, do 2º Ano A (1º Lugar); Jhony Gabriel Rodrigues Cândido, do 2º Ano B de Informática (2º Lugar); e Jhon Kennedy Souza Pereira, do 1º Ano B de Informática (3º Lugar).

“É muito importante transformar a escola em um ambiente de livre expressão, mesmo sendo essa expressão totalmente fora do nosso conhecimento tradicional. O futuro é dos jovens e eles precisam se sentir encorajados a estar nesse ambiente e poder falar o que pensam e sentem. O evento é, acima de tudo, uma maneira de acolhimento”, enfatizou a Professora Eudoxia Moura. Ela completou mostrando que a edição deste ano promoveu um ambiente educacional dinâmico, garantindo um espaço de respeito, colaboração e muito orgulho nerd.