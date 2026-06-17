Campanha promove conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa 

Por Adaides Batista

Publicada em 17/06/2026 às 16h05

Como parte da campanha Junho Violeta, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Dona Cotinha e Fernando Rocha, vinculados à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, realizaram palestras e rodas de conversa voltadas à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa.

As atividades reuniram usuários dos serviços socioassistenciais e tiveram como objetivo ampliar o acesso à informação sobre os direitos da pessoa idosa, os mecanismos de proteção existentes e os canais de denúncia disponíveis para a população. Durante os encontros, assistentes sociais e psicólogas das unidades abordaram os diferentes tipos de violência praticados contra idosos, além da importância da denúncia e da garantia dos direitos desse público prioritário.

A ação também proporcionou um espaço de diálogo e troca de experiências, permitindo que os participantes esclarecessem dúvidas e aprofundassem seus conhecimentos sobre o tema.

Segundo o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, a campanha reforça o compromisso do município com a promoção da cidadania e da proteção social.

“Precisamos fortalecer cada vez mais a cultura do respeito à pessoa idosa. O Junho Violeta é um importante instrumento de conscientização para que a população reconheça os sinais de violência, conheça os canais de proteção e participe da defesa dos direitos daqueles que tanto contribuíram para a construção da nossa sociedade”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou a importância das ações educativas para a valorização da pessoa idosa e o enfrentamento das violações de direitos.

“Cuidar da pessoa idosa é um dever de toda a sociedade. A Prefeitura de Porto Velho tem trabalhado para fortalecer as políticas públicas voltadas a esse público, promovendo ações que garantam respeito, dignidade, inclusão e qualidade de vida. O Junho Violeta nos convida à reflexão e ao compromisso coletivo com a proteção das nossas pessoas idosas”.

Junho Violeta

O Junho Violeta é a campanha oficial de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. A mobilização tem alcance internacional e culmina no dia 15 de junho, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

A iniciativa busca sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de prevenir e combater todas as formas de violência, abuso, negligência e discriminação contra os idosos, promovendo o respeito, a valorização e a garantia de seus direitos.