Campanha do Detran-RO “Sua Vida Vale Mais” chega à Assembleia Legislativa com palestra educativa

Por Miro Costa

Publicada em 12/06/2026 às 12h02

Uma palestra educativa voltada à conscientização sobre segurança viária foi realizada para 118 servidores e estagiários da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), em Porto Velho, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT). A ação, realizada na quarta-feira (9), integra a campanha “Sua Vida Vale Mais”, com a mensagem “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” e que, neste mês reforça a importância da prudência durante o período das festas juninas, quando há aumento na circulação de veículos e pessoas nas vias urbanas e rodovias.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as ações educativas são estratégicas para a preservação de vidas. “A educação é uma das ferramentas mais eficazes para conscientização e para fortalecer atitudes responsáveis que ajudam a salvar vidas.”

CONSCIENTIZAÇÃO

A palestra foi conduzida pelo agente de trânsito Ruymar Pereira que abordou temas, como: direção defensiva, estatísticas de acidentes de trânsito, percepção de riscos, uso de equipamentos de segurança e a responsabilidade compartilhada entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para a construção de um trânsito mais seguro.

Contemplados por sorteio receberam capacetes para ciclistas e para motociclistas

O técnico em Segurança do Trabalho, Lindomar Almeida, destacou que “momentos como este são fundamentais para levar informação e conscientização aos servidores e estagiários. A prevenção é sempre o melhor caminho e, discutir segurança no trânsito contribui para a proteção de todos dentro e fora do ambiente de trabalho.”

PRÁTICAS SEGURAS

Como forma de incentivar práticas seguras, o Detran-RO realizou o sorteio de quatro capacetes para ciclistas e um capacete para motociclista. Um dos contemplados foi o estagiário Enzo Eduardo Santos Farias, ganhador do capacete para motociclista. “Fiquei muito feliz em participar e ser sorteado. Além do prêmio, o mais importante foi o conhecimento adquirido durante a palestra. São orientações que fazem a gente refletir sobre a responsabilidade que temos no trânsito todos os dias”.

AÇÕES EDUCATIVAS

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, salientou que a campanha busca sensibilizar a população sobre a importância de escolhas seguras no trânsito. “Estamos intensificando as ações educativas em diversos segmentos da sociedade para reforçar que cada atitude no trânsito faz diferença. Respeitar as leis, reduzir a velocidade e evitar comportamentos de risco são medidas simples que podem evitar tragédias.”

A campanha “Sua Vida Vale Mais” segue com ações educativas em diferentes municípios do estado, levando orientação e conscientização para públicos diversos, com foco na prevenção de acidentes e na valorização da vida.