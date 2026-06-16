Campanha AMA 10 é lançada para fortalecer atendimento a pessoas com autismo em Rondônia; Galdiana Silva reforça apoio à causa

Por Mario Quevedo

Publicada em 16/06/2026 às 08h30

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO) lançou oficialmente a campanha AMA 10, uma mobilização solidária que busca garantir a continuidade dos atendimentos especializados oferecidos pela instituição, referência no acolhimento e acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado.

Há mais de 25 anos atuando em Rondônia, a AMA atende atualmente cerca de 170 crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de oferecer suporte e orientação às famílias que convivem diariamente com os desafios do autismo.

A campanha AMA 10 foi criada para ampliar a participação da sociedade na manutenção dos serviços prestados pela entidade, assegurando recursos para que os atendimentos continuem sendo realizados com qualidade e responsabilidade.

Entre os apoiadores da iniciativa está Galdiana Silva, madrinha da AMA, que tem se dedicado à divulgação da campanha e à conscientização da população sobre a importância do trabalho desenvolvido pela instituição.

Para Galdiana, contribuir com a AMA é investir diretamente na inclusão, no desenvolvimento e na qualidade de vida de centenas de famílias rondonienses.

“ A AMA realiza um trabalho extraordinário há mais de duas décadas, oferecendo acolhimento, orientação e atendimento especializado para pessoas com autismo. Como madrinha da instituição, faço questão de abraçar essa causa e convidar toda a sociedade a participar da campanha AMA 10, ajudando a manter esse trabalho tão importante”, destacou.

A direção da entidade ressalta que a mobilização da comunidade é fundamental para fortalecer a rede de apoio às pessoas com TEA e garantir a continuidade dos serviços que fazem a diferença na vida dos assistidos.

Ao longo de sua trajetória, a AMA consolidou-se como uma das mais importantes instituições de Rondônia na defesa dos direitos das pessoas com autismo, tornando-se um ponto de apoio essencial para famílias que buscam acolhimento, orientação e atendimento especializado.

Com a campanha AMA 10, a expectativa é ampliar o alcance dessa corrente de solidariedade e fortalecer ainda mais as ações voltadas à inclusão e ao respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Como ajudar

Quem deseja contribuir com a campanha pode realizar doações diretamente para a instituição por meio do:

Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO)

CNPJ: 04.198.211/0001-31

Cada contribuição ajuda a manter os atendimentos, projetos e atividades que beneficiam dezenas de famílias em Rondônia, fortalecendo uma causa que transforma vidas diariamente.