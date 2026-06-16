Caiado afirma que pesquisas reduzem força de Flávio Bolsonaro contra Lula em 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/06/2026 às 08h10

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que os levantamentos eleitorais recentes indicam perda de competitividade do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026.

A declaração foi dada nessa segunda-feira (15/6), durante entrevista à Jovem Pan News. Segundo Caiado, os números divulgados por pesquisas eleitorais mostram que Flávio, apontado como principal nome do bolsonarismo para a corrida presidencial, não teria mais a mesma condição de derrotar Lula.

Caiado disse que não se trata de uma avaliação pessoal, mas de uma leitura dos dados disponíveis. Ele afirmou que Flávio Bolsonaro “perdeu essa condição” de vencer o atual presidente em razão do que vem sendo apresentado pelas pesquisas.

O ex-governador tem defendido publicamente que seu nome representa uma alternativa da direita para enfrentar o petista. Na entrevista, sustentou que aparece em posição competitiva em cenários de segundo turno contra Lula. Caiado citou levantamentos em que, segundo ele, estaria empatado ou dentro da margem de erro.

“Eu sou, hoje, a melhor condição de bater o Lula no 2º turno”, declarou. Em seguida, afirmou que pesquisas apontam ausência de distanciamento entre ele e o presidente, o que permitiria uma disputa em condição de debate eleitoral.

Uma pesquisa Real Time Big Data, divulgada em 1º de junho, mostrou Lula e Caiado numericamente empatados em um cenário de segundo turno, ambos com 43%. Já levantamento do instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira, indicou o petista à frente em cenários de primeiro e segundo turnos da corrida presidencial.

Durante a entrevista, Caiado também foi questionado sobre a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Reportagens apontam que o senador negociou com o banqueiro um aporte de R$ 134 milhões para um projeto, dos quais ao menos R$ 61 milhões teriam sido repassados.

Ao comentar o caso, o ex-governador afirmou que Flávio precisará prestar explicações ao partido e aos eleitores. Caiado evitou fazer pré-julgamento, mas relacionou o episódio ao desempenho do senador nos levantamentos eleitorais.

“Cada um que responda pelos seus atos, eu respondo pelos meus”, disse. Ele acrescentou que cabe ao senador se explicar ao eleitorado brasileiro e à própria legenda.