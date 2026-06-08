Bike Trilha Ecotur 2026 reúne milhares de participantes e consolida tradição

Por Guajará Noticias

Publicada em 08/06/2026 às 08h47

A XXII Bike Trilha Ecotur 2026 entrou para a história como uma das maiores edições já realizadas em Guajará-Mirim. O evento, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM), reuniu mais de dois mil participantes, neste domingo, 07 de junho de 2026, e reforçou a importância do esporte, da solidariedade e da valorização dos atrativos naturais e históricos da Pérola do Mamoré.

A tradicional trilha, que no inicio percorreu trechos da histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, teve suas origens em 2004, quando um grupo de amantes do ciclismo idealizou o primeiro passeio ciclístico pela região. Entre os pioneiros estava o saudoso Adail Rabelo, proprietário da bicicletaria Tek-Ciclo, lembrado até hoje como um dos grandes incentivadores do ciclismo e defensor da consolidação do evento como patrimônio esportivo e turístico do município.

Sob a coordenação do comandante do 2º SGBM, capitão BM Raimundo Pinto dos Santos, a edição deste ano superou expectativas. As inscrições foram realizadas mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, reforçando o caráter social da iniciativa. Todo o material arrecadado será destinado à montagem de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

A estrutura de segurança e apoio montada para o evento garantiu tranquilidade aos participantes durante todo o percurso. Equipes do Corpo de Bombeiros acompanharam a trilha desde a largada até a chegada, contando com ambulâncias de suporte, profissionais de resgate e caminhão de apoio para o transporte de bicicletas que apresentaram problemas mecânicos ao longo do trajeto.

A realização da Bike Trilha Ecotur contou ainda com o apoio da Prefeitura de Guajará-Mirim, da Câmara Municipal de Vereadores e de diversos parceiros da iniciativa privada, que contribuíram para o sucesso da programação. Entre os apoiadores estiveram empresas como MS Distribuidora, Ciclo Cairu e a Cooperativa de Crédito Sicoob Amazônia, que participaram da distribuição de brindes, sorteios de cadernetas de poupança e bicicletas.

Ao final do evento, mais de 20 bicicletas foram sorteadas entre os participantes, além de diversos outros prêmios disponibilizados pelos patrocinadores. A programação também contou com a participação da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa, que percorreu o trajeto ao lado dos ciclistas e contribuiu para o fortalecimento da iniciativa.

Outro momento marcante foi a presença do senhor Paulinho da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um dos participantes do primeiro passeio ciclístico realizado há mais de duas décadas. Mantendo viva a tradição, ele voltou a percorrer a trilha em 2026, simbolizando a continuidade de um projeto que cresceu junto com a comunidade guajaramirense.

Prestigiando a programação, o prefeito Fábio Garcia de Oliveira, conhecido como Netinho, e o presidente da Câmara Municipal, Eliel Silvino, destacaram a importância da união entre poder público, instituições e iniciativa privada para a manutenção e crescimento do evento.

Mais do que uma competição ou passeio ciclístico, a Bike Trilha Ecotur consolidou-se como um dos maiores eventos esportivos e sociais de Guajará-Mirim, promovendo saúde, integração comunitária, turismo ecológico e solidariedade. O sucesso da edição 2026 reforça a tradição construída ao longo de mais de duas décadas e projeta expectativas ainda maiores para os próximos anos.