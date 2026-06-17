Atividades escolares da Mediação Tecnológica são mantidas durante indisponibilidade temporária

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 17/06/2026 às 11h36

Entre as medidas implementadas, destacam-se a manutenção do conteúdo previsto no calendário letivo, com a disponibilização de materiais complementares alinhados às aulas programadas

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria de Mídias Educacionais (CME) e da Gerência Pedagógica de Mídias Educacionais (GPME), adotou medidas para assegurar a continuidade das atividades escolares da Mediação Tecnológica durante o período de indisponibilidade temporária da gravadora responsável pela produção das videoaulas. As ações foram definidas durante reunião de alinhamento com os professores ministrantes no dia 5 de junho e com as Superintendências Regionais de Educação e coordenadores pedagógicos nos dias 8 e 11 de junho.

Entre as medidas implementadas, destacam-se a manutenção do conteúdo previsto no calendário letivo, com a disponibilização de materiais complementares alinhados às aulas programadas. Os estudantes passam a contar com atividades orientadas, textos de apoio, links educacionais, planos de aula e recursos interativos que substituem, temporariamente as videoaulas, mantendo a organização pedagógica e a sequência dos conteúdos.

As ações contemplam desde escolas urbanas até unidades situadas em áreas remotas e comunidades atendidas por transporte fluvial

Segundo o titular da Seduc, Massud Badra, o trabalho conjunto entre as equipes tem sido fundamental para assegurar o atendimento aos estudantes. “A atuação integrada entre professores, coordenadores pedagógicos, superintendências e equipes técnicas é fundamental para a aprendizagem dos estudantes,” ressaltou.

Outra estratégia utilizada pelos professores é a produção de vídeos curtos de explicação e correção de atividades, reforçando a comunicação com os estudantes e ampliando o suporte oferecido às escolas. Além disso, materiais de instituições educacionais parceiras foram incorporados às atividades, ampliando as possibilidades de aprendizagem e oferecendo apoio adicional aos professores presenciais.

A coordenadora de Mídias Educacionais da Seduc, Aline Portal destacou o empenho das equipes envolvidas na construção das soluções pedagógicas. “Temos trabalhado de forma colaborativa para garantir que os estudantes continuem recebendo atendimento educacional de qualidade. O engajamento das equipes escolares e das superintendências tem sido essencial para superar os desafios e manter as atividades em andamento.”

As ações contemplam desde escolas urbanas até unidades situadas em áreas remotas e comunidades atendidas por transporte fluvial.