Ataques seguem no Líbano, apesar de cessar-fogo com Israel; 16 pessoas morreram, diz imprensa libanesa

Por g1

Publicada em 20/06/2026 às 10h13

Ataques de Israel no sul do Líbano neste sábado (20) mataram 16 pessoas, incluindo duas crianças, poucas horas após o anúncio da renovação do acordo de cessar-fogo.

A continuidade dos confrontos ameaça um acordo provisório entre os Estados Unidos e o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio. O Exército israelense disse que estava respondendo a projéteis disparados pelo grupo terrorista Hezbollah.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que os ataques atingiram a cidade de Nabatiyeh e vilarejos próximos.

Mediadores tentavam interromper os combates entre Israel e o Hezbollah após uma intensa troca de ataques na madrugada de sexta-feira (19), que matou ao menos 47 pessoas no Líbano e quatro soldados israelenses.

Fumaça sobe ao céu após um ataque militar israelense no sul do Líbano, vista a partir do norte de Israel, na sexta-feira (19) — Foto: Leo Correa/AP Photo

Um oficial das Forças Armadas de Israel afirmou que o Hezbollah disparou mais de 50 projéteis contra tropas israelenses no sul do Líbano durante a noite, o que levou os militares a iniciar ataques contra o grupo na região. O Hezbollah não assumiu a responsabilidade.

As tropas israelenses enfrentam no Líbano o Hezbollah, grupo terrorista financiado pelo Irã para combater Israel. Os dois lados voltaram a se atacar no início da guerra entre EUA e Irã no Oriente Médio.

Na sexta-feira, o embaixador de Israel em Washington, Yechiel Leiter, escreveu na rede social X que Israel “permanece firmemente comprometido com um cessar-fogo imediato”, desde que o Hezbollah cumpra o acordo e interrompa as hostilidades.

Em declarações públicas, o Hezbollah afirmou que respeitará um cessar-fogo caso Israel faça o mesmo, mas não confirmou que uma trégua esteja efetivamente em vigor.

Um integrante do Hezbollah, que falou sob condição de anonimato, disse na sexta-feira, após os relatos sobre um possível acordo, que Catar, Estados Unidos e Irã estavam trabalhando para mediar um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. No entanto, ele evitou confirmar que um acordo já tivesse sido fechado.