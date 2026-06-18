Ataque de drones atinge refinaria em Moscou, forma nuvem gigante de fumaça preta e fecha aeroporto

Por G1

Publicada em 18/06/2026 às 10h23

Um ataque massivo de drones ucranianos nesta quinta-feira (18) atingiu uma importante refinaria de petróleo em Moscou, pela segunda vez nesta semana. A ofensiva tingiu parte do céu da capital russa com uma fumaça preta e chegou a fechar o aeroporto.

Do lado da Ucrânia, Kiev também foi atingida por mísseis disparados pela Rússia, um dia após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, articular apoio ao seu país na cúpula do G7, que ocorreu na França.

Ataque massivo com drones

Segundo a Rússia, o sistema de defesa aéreo destruiu 555 drones pelo país. Na região de Moscou, o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, relatou ter abatido 180 drones.

Além da refinaria, um edifício residencial, uma instalação industrial e algumas casas foram danificadas no ataque, informou o governo. Os impactos se estenderam para o tráfego aéreo da capital, com o principal aeroporto tendo suas operações temporariamente suspensa e pessoas evacuadas.

Fumaça densa é vista em Moscou nesta quinta-feira (18) após ataques. — Foto: Redes Sociais / Reprodução via Reuters

Na terça-feira (16), a refinaria já havia sido alvo de um ataque que causou danos generalizados nas instalações de energia russas.

A Rússia, terceiro maior produtor de petróleo do mundo e um grande exportador de combustível, deve importar combustível neste mês para conter os impactos da crise de escassez de gasolina, de acordo com fontes do setor.