Assistência Social promove ação de conscientização e fortalecimento dos direitos da pessoa idosa em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 15h00

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realizou no dia 09 de junho uma importante ação alusiva à campanha Junho Violeta, mês dedicado à prevenção e ao combate à violência contra a pessoa idosa.

A atividade foi desenvolvida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com a participação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), órgãos responsáveis pela promoção, proteção e garantia dos direitos dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a um momento de escuta qualificada conduzido pelas equipes técnicas do CRAS e CREAS, proporcionando um ambiente acolhedor para diálogo, compartilhamento de experiências, orientações e fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares.

A ação teve como objetivo sensibilizar os idosos sobre a importância do respeito, da dignidade e da valorização da pessoa idosa, além de reforçar o papel da família, da sociedade e da rede de proteção na garantia dos direitos previstos em lei.

A campanha Junho Violeta busca conscientizar a população sobre as diversas formas de violência que podem atingir a pessoa idosa, sejam elas físicas, psicológicas, financeiras, patrimoniais ou decorrentes de negligência e abandono. Nesse contexto, a atuação integrada da rede socioassistencial é fundamental para a prevenção, identificação e enfrentamento dessas situações.

A Secretaria Municipal de Assistência Social destaca que o cuidado e a proteção da pessoa idosa são responsabilidades compartilhadas por toda a sociedade. Promover o respeito, a inclusão e a valorização daqueles que contribuíram para o desenvolvimento da comunidade é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, humana e livre de qualquer forma de violência.