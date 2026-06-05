ASSDACO altera data da 11ª edição do LeiloShow e confirma evento para 18 de julho em Cacoal

Por Giliane Perin/ASSDACO

Publicada em 05/06/2026 às 14h25

A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) anunciou nesta segunda-feira, 1° de junho, uma alteração na programação da 11ª edição do LeiloShow. Conforme comunicado oficial emitido pela entidade, o evento, inicialmente previsto para ocorrer no dia 25 de julho de 2026, será realizado uma semana antes, em 18 de julho de 2026.

Segundo a nota, a mudança ocorreu pars garantir a plena realização do evento, que já se tornou uma tradição, com o apoio de captadores de gado, pecuaristas e da comunidade, de uma forma geral. Além da data, o local de realização também foi alterado e agora acontecerá no Centro de Diagnóstico São Daniel Comboni, em Cacoal, localizado na Avenida Rosilene Xavier Transpadini, nº 2200, no bairro Eldorado.

A programação do leilão terá início a partir das 12h e será realizada em formato semi presencial e virtual, permitindo a participação tanto do público presente quanto de interessados que acompanharão o evento de forma online.

O LeiloShow é uma das principais ações beneficentes promovidas pela ASSDACO e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos, campanhas preventivas e projetos desenvolvidos pela Associação.

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A presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini agradeceu o apoio e compreensão da comunidade e reforçou a importância da participação dos doadores e colaboradores para o sucesso da iniciativa.

"A expectativa é que a 11ª edição do LeiloShow reúna novamente a solidariedade da população de Cacoal e região, fortalecendo o trabalho social e assistencial desenvolvido pela nossa entidade ao longo dos anos", destacou.

Reforçando, o LeiloShow 2026 será realizado no dia 18 de julho, a partir das 12h, no Centro de Diagnóstico São Daniel Comboni, em formato semi presencial e virtual. A data anterior, 25 de julho, deixa de valer conforme comunicado oficial da ASSDACO.