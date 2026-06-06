APRODIL em parceria com a pefeitura realiza encontro voltado ao fortalecimento da pecuária regional

Por Assessoria

Publicada em 06/06/2026 às 10h49

A APRODIL, em parceria com a Prefeitura de Ariquemes, realizou um importante encontro voltado ao fortalecimento da pecuária regional, reunindo produtores rurais, técnicos, profissionais do setor e parceiros em uma manhã de muito aprendizado e troca de experiências.

Durante o evento, foram apresentadas técnicas, tecnologias e práticas de manejo que contribuem para uma produção de silagem mais eficiente, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a produtividade no campo.

Agradecemos ao produtor Adeir Leiteiro por receber os participantes em sua propriedade e compartilhar conhecimento e experiências que enriquecem o agronegócio da nossa região.

Nosso agradecimento também a todos os participantes, parceiros e apoiadores que contribuíram para o sucesso deste evento.

Juntos, seguimos promovendo conhecimento, inovação e desenvolvimento para uma pecuária cada vez mais forte.