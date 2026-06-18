Após acordo, Israel volta a atacar sul do Líbano, diz imprensa local

Por G1

Publicada em 18/06/2026 às 10h14

Após a entrada em vigor do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, Israel fez um ataque nesta quinta-feira (18) ao sul do Líbano, segundo a mídia libanesa.

O bombardeio ocorreu no distrito de Nabatieh e deixou três pessoas mortas, segundo a rede de TV libanesa Al Mayadeen.

O governo de Israel ainda não havia confirmado o ataque e nem se manifestado após a assinatura do acordo do paz entre EUA e Irã, na quarta-feira (17). O acordo prevê o fim imediato das hostilidades em todas as regiões envolvidas no conflito e se refere explicitamente ao Líbano.

As Forças Armadas de Israel, sem fazer referência ao suposto ataque, afirmaram nesta quinta que continuarão a "remover ameaças e a fortalecer a defesa dos residentes do norte de Israel".

Os militares israelenses disseram ainda que não se retirarão do território libanês — tropas de Israel entraram no Líbano no início do conflito e estabeleceram uma chamada "zona de segurança" dentro do território libanês, a cerca de 10 km da fronteira com Israel.

O Irã e o Hezbollah, grupo terrorista alvo dos ataques de Israel, exige a retirada das tropas israelenses.

O acordo de paz na guerra do Oriente Médio foi assinado por Estados Unidos e pelo Irã nesta quarta-feira (17) e já está em vigor.

O texto tem 14 pontos e inclui garantias de que Teerã nunca terá armas nucleares, a suspensão de sanções norte-americanas contra o Irã e uma compensação financeira ao governo iraniano. Além disso, abre um período de 60 dias para que os dois países negociem a questão nuclear.

Veja, abaixo, perguntas e respostas sobre o acordo de paz assinado entre Estados Unidos e Irã:

1. O que acontece agora?

Com a assinatura do memorando, Estados Unidos e Irã se comprometem a conduzir negociações para alcançar um acordo definitivo em até 60 dias, com prazo prorrogável mediante consentimento mútuo.

O governo suíço anunciou nesta quinta-feira (18) que EUA, Irã, Paquistão e Catar se reunirão na sexta (19) em Bürgenstock, na Suíça, para iniciar as negociações sobre a implementação do acordo de paz. O encontro, que antes serviria para assinar o memorando, chegou a ficar incerto após a assinatura ter sido antecipada.

2. É o acordo final?

Não. O acordo final só será alcançado após novas negociações entre EUA e Irã para tratar da questão nuclear. Ele deverá ser ratificado por meio de uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU.

Enquanto se aguarda o acordo definitivo, EUA e Irã concordam em manter o status quo: o Irã manterá seu programa nuclear, e os EUA não vão impor novas sanções e nem mobilizarão forças militares adicionais no Oriente Médio.

3. A guerra acabou?

Sim, pelo acordo, EUA e Irã declaram o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano, e se comprometem a não iniciar qualquer conflito um contra o outro e a garantir a integridade territorial um do outro e do Líbano.

Horas antes de assinar o documento, porém, Trump havia renovado suas ameaças ao Irã.

"É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles, ok?", declarou o presidente dos EUA na manhã de quarta (17).

4. O Estreito de Ormuz será reaberto?

Sim. O documento prevê que, imediatamente após a assinatura, os EUA comecem a suspender seu bloqueio naval, que deve ser completamente removido no prazo de 30 dias.

Já o Irã se compromete a empregar "todos os esforços possíveis" para garantir a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz, sem qualquer cobrança durante 60 dias.

O documento prevê que o tráfego será plenamente restabelecido no prazo de 30 dias, considerando que será necessário remover o que chama de "obstáculos" (no início do conflito, o Irã instalou minas navais na passagem marítima).