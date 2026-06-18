Aeroporto de Ji-Paraná avança com assinatura da ordem de serviço para construção do novo Terminal de Passageiros

Por Natália Pessoa

Publicada em 18/06/2026 às 14h52

O Aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná, avançou mais uma etapa em seu processo de modernização com a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Terminal de Passageiros. A obra integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e representa um importante investimento para fortalecer a infraestrutura, a mobilidade e o desenvolvimento econômico do município e de toda a região Central de Rondônia.

O projeto prevê investimentos de aproximadamente R$ 35 milhões, resultado da parceria entre o Governo Federal, Governo de Rondônia, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e Prefeitura de Ji-Paraná. Entre os recursos destinados ao empreendimento estão R$ 6,3 milhões viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Marcos Rogério (PL).

O novo Terminal de Passageiros terá mais de 2.500 metros quadrados de área construída e capacidade para atender até 240 passageiros por hora-pico, proporcionando mais conforto, segurança e eficiência operacional para usuários e companhias aéreas.

Além da construção do terminal, o projeto contempla melhorias no sistema viário de acesso ao aeroporto, ampliação do estacionamento, novos balcões de check-in, esteiras para bagagens e adequações de acessibilidade, garantindo uma estrutura moderna e preparada para acompanhar o crescimento da demanda da aviação regional.

Para o prefeito Affonso Cândido (PL), a obra representa um marco para o desenvolvimento de Ji-Paraná e consolida a importância estratégica do município para Rondônia.

“Essa é uma conquista histórica para Ji-Paraná. Um aeroporto moderno fortalece nossa economia, facilita a chegada de investimentos, amplia as oportunidades de negócios e melhora a mobilidade de toda a população. Estamos falando de uma obra que vai beneficiar não apenas nosso município, mas toda a região Central do estado”, destacou o prefeito.

A modernização do Aeroporto José Coleto é considerada estratégica para ampliar a conectividade aérea da região, estimular o turismo, fortalecer o setor produtivo e impulsionar a geração de empregos e renda.

Com a assinatura da ordem de serviço, Ji-Paraná inicia uma nova fase de investimentos em infraestrutura, reforçando sua posição como um dos principais polos econômicos e logísticos de Rondônia e ampliando as condições para o crescimento sustentável do município.