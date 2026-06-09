Abertura dos Jogos Escolares acontece nesta terça-feira no Ginásio Jorge Teixeira

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 08h34

O Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira sedia, nesta terça-feira, 9, a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Vilhena (JEVs) 2026. Os Jogos reúnem centenas de alunos/atletas que buscam classificação para a Fase Regional dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) 2026.

Aberta ao público, a solenidade está prevista para às 19 horas e contará com a presença de autoridades e representantes dos setores de Educação e Esporte, responsáveis pela organização da competição. A cerimônia terá ainda o juramento dos atletas e árbitros, e o acender da pira dos Jogos Escolares.

Embora a abertura oficial ocorra nesta semana, o cronograma de disputas já teve início. As modalidades de Atletismo Olímpico, Voleibol e Vôlei de Praia já foram concluídas e definiram os campeões que representarão o município na Regional Cone Sul do JOER. Já as competições de Futsal, Basquete e Handebol seguem em andamento.

No total, o JEVs 2026 conta com a participação de mais de mil atletas, divididos nas categorias infantil e juvenil. Ao todo, 19 instituições de ensino públicas e privadas disputam vagas em 16 modalidades esportivas, entre categorias individuais e coletivas: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginastica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Voleibol, Natação, Taekwondô, Tênis De Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez e Luta Olímpica.