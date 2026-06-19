Abertura das Semanas Nacional e Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas acontece na próxima segunda-feira, 22

Por Eleni Caetano

Publicada em 19/06/2026 às 11h45

O governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod) realiza na próxima segunda-feira (22), em Porto Velho, a abertura oficial da 28ª Semana Nacional e da 6ª Semana Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Com o tema “Esporte é Vida”, a programação segue até o dia 26 de junho. A solenidade de abertura ocorrerá na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Flora Calheiros Cotrin, a partir das 14h.

O evento marca o início de uma extensa programação que envolverá palestras, atividades esportivas, rodas de conversa, torneios, apresentações culturais e ações educativas voltadas para crianças, adolescentes, jovens e toda a comunidade. As atividades serão desenvolvidas simultaneamente nas 10 Secretarias Executivas Regionais da Governadoria, garantindo que a campanha alcance todas as regiões do estado, promovendo ações de conscientização, prevenção e incentivo à prática esportiva como ferramenta de proteção social e fortalecimento da qualidade de vida.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a prevenção ao uso de drogas é uma política pública essencial e que, o esporte tem papel fundamental na formação de cidadãos mais conscientes e saudáveis. “Estamos fortalecendo ações que promovem a vida, a inclusão social e oportunidades para as crianças e jovens, e o esporte é um instrumento poderoso de transformação social e de prevenção”, evidenciou.

Durante toda a semana, a população poderá participar das atividades promovidas pelo Conepod

O presidente do Conepod, David Inácio, enfatizou que a semana é um importante momento de mobilização social e integração entre os diversos órgãos públicos, instituições parceiras e a sociedade civil. Para ele, a proposta é ampliar o debate sobre a prevenção e demonstrar que ações simples, quando desenvolvidas de forma integrada geram resultados significativos na construção de uma cultura de proteção à vida, ressaltando ainda, que o tema deste ano reforça a importante papel da prática esportiva como alternativa saudável para crianças, adolescentes e jovens. “O esporte desenvolve disciplina, respeito, convivência social e fortalece vínculos familiares e comunitários. Estamos levando essa mensagem para todas as regiões de Rondônia, demonstrando que a prevenção é um compromisso coletivo e permanente.”

PROGRAMAÇÃO

A secretária-geral do Conepod, Aline Alves, ressaltou o esforço conjunto das equipes regionais para a realização das atividades em todo o estado. Em Porto Velho, a programação contempla a abertura oficial na Escola Flora Calheiros, atividades esportivas e funcionais, palestras, rodas de conversa com integrantes dos Alcoólicos Anônimos, torneios de futsal e vôlei, ações esportivas em espaços comunitários, rodas de capoeira e o encerramento com diversas atividades esportivas. Segundo ela, a mobilização simultânea das 10 Secretarias Executivas Regionais da Governadoria demonstra o compromisso do governo de Rondônia em levar informação, conscientização e prevenção a todos os municípios atendidos pelas regionais.

Durante toda a semana, a população poderá participar das atividades promovidas pelo Conepod em parceria com instituições públicas, entidades esportivas, escolas, organizações da sociedade civil e demais parceiros. A expectativa é alcançar milhares de pessoas em Rondônia, reforçando a mensagem de que a prevenção continua sendo o melhor caminho para a construção de uma sociedade mais segura, saudável e livre das drogas.