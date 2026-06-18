A responsabilidade de dar vida aos personagens da Jucadiro

Por Jhon Silva

Publicada em 18/06/2026 às 16h39

Quando o público vê os noivos, o rei ou a rainha entrando na arena, poucos imaginam a preparação que existe por trás de cada passo, gesto e expressão. Para quem ocupa os personagens centrais de uma quadrilha junina, a missão vai muito além de vestir um figurino. É preciso carregar a responsabilidade de representar toda uma história.

Na Quadrilha Junina Jucadiro, que há nove anos faz parte do movimento cultural de Porto Velho, essa responsabilidade é vivida diariamente por brincantes que se dedicam meses para entregar um espetáculo capaz de emocionar o público.

Um deles é Matheus Alexandre, que há dois anos interpreta o papel de noivo. Para ele, estar à frente da apresentação exige comprometimento e dedicação constante. "É uma responsabilidade muito grande. É um cargo que exige bastante porque estamos à frente da quadrilha. Como casal de noivos, nós ajudamos a conduzir o grupo e sabemos que existe uma cobrança, tanto das pessoas quanto da gente mesmo. Por isso buscamos sempre dar o nosso melhor".

Ao lado dele está Érica Costa, que há cinco anos integra a Jucadiro e divide a missão de representar um dos personagens mais aguardados pelo público. "Sem dúvida é uma responsabilidade enorme, porque estamos levando o nome da quadrilha. As pessoas observam muito os noivos, acompanham cada detalhe e esperam ver uma boa apresentação. Isso faz com que a gente se cobre ainda mais para entregar um trabalho bonito".

Fundada há nove anos, a Jucadiro se consolidou como uma das quadrilhas mais conhecidas de Porto Velho, sempre apostando em temas que unem espetáculo, reflexão e identidade cultural. Neste ano, a agremiação levará para a arena o tema "Nossa Luta, Nossa Voz", uma proposta que busca provocar reflexão sobre respeito, igualdade e inclusão.

Quem também sente o peso dessa responsabilidade é Joelma Veloso, rainha da quadrilha há sete anos. Para ela, representar a Jucadiro exige disciplina e comprometimento durante toda a temporada. "Ser rainha é muito bom, mas também exige muita responsabilidade. Eu não posso faltar aos ensaios, não posso deixar de participar das apresentações. Mesmo quando estou cansada ou enfrentando problemas pessoais, sei que preciso estar presente porque tenho um compromisso com a quadrilha e com todos que fazem parte dela".

A dedicação dos personagens centrais aumenta ainda mais com a aproximação do Arraial do Béra 2026, que será realizado entre os dias 25 e 28 de junho no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O evento promovido pela Prefeitura de Porto Velho reunirá as principais quadrilhas da capital e distribuirá R$ 45 mil em premiações, sendo R$ 20 mil para a campeã.

Para o prefeito Léo Moraes, as quadrilhas juninas representam uma das maiores expressões culturais de Porto Velho e valorizam o trabalho de centenas de pessoas que mantêm viva essa tradição. "Por trás de cada apresentação existe uma história de dedicação, esforço e amor pela cultura popular. Os personagens que entram na arena carregam não apenas um figurino, mas a responsabilidade de representar suas comunidades, suas quadrilhas e a identidade cultural do nosso povo. A Prefeitura tem orgulho de apoiar esse movimento que fortalece a cultura, gera oportunidades e emociona milhares de pessoas".

"A expectativa é sempre a melhor possível. Estamos ensaiando muito e nos dedicando para apresentar um grande espetáculo, não apenas para os jurados, mas para todas as pessoas que estarão assistindo", destaca Matheus.

Para Érica, a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses já é motivo de comemoração. "A expectativa está lá em cima. Claro que a premiação chama atenção, mas o mais gratificante é poder mostrar tudo aquilo que estamos construindo e preparando para o público. Tenho certeza de que as pessoas vão se emocionar com o nosso espetáculo".

Além dos noivos e da rainha, outros personagens também possuem papel fundamental dentro da apresentação. É o caso de Thiago Castro, que já foi escrivão e agora assume a responsabilidade de interpretar o rei da quadrilha. "A responsabilidade é muito grande porque o rei ajuda a conduzir vários momentos importantes da apresentação. A animação da quadrilha também passa por nós. Cada personagem tem sua importância e precisa estar preparado para representar bem o seu papel".

Sem revelar muitos detalhes do espetáculo, Joelma adianta que o tema deste ano promete emocionar e provocar reflexão. "A nossa mensagem fala sobre igualdade e respeito. Nossa Luta, Nossa Voz mostra que todas as pessoas merecem ser respeitadas e ter os mesmos direitos, independentemente de religião, orientação ou qualquer outra diferença. É uma mensagem muito forte e muito atual".

Enquanto a contagem regressiva para o Arraial do Béra continua, os personagens centrais da Jucadiro seguem dividindo o tempo entre ensaios, trabalho, estudos e preparação emocional. Afinal, quando as luzes da arena se acenderem, cada um deles terá a missão de transformar meses de dedicação em alguns minutos de espetáculo.