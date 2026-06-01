1ª Corrida Verde reúne centenas de participantes no Horto Municipal de Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 15h12

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou no último domingo (31) a 1ª Corrida Verde, evento que reuniu centenas de participantes no Horto Municipal em uma programação voltada à promoção da saúde, da conscientização ambiental e da integração comunitária.

A iniciativa contou com 510 inscritos, dos quais mais de 320 participaram da prova, além da presença de familiares, voluntários, apoiadores, autoridades municipais e visitantes que prestigiaram o evento.

Com percurso de 5 quilômetros em meio à natureza, a Corrida Verde proporcionou aos participantes uma experiência que uniu prática esportiva e valorização dos espaços ambientais do município. A programação também incluiu momentos de integração, orientações aos participantes e ações de conscientização voltadas à preservação ambiental.

Um dos destaques do evento foi a apresentação da Fanfarra dos Desbravadores, que participou da abertura da programação, contribuindo para o clima de celebração e integração entre os participantes.

Além de incentivar hábitos saudáveis e a preservação do meio ambiente, a Corrida Verde também teve caráter solidário. Embora as inscrições fossem gratuitas, os participantes foram convidados a doar 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A expressiva participação da população demonstra o interesse da comunidade por iniciativas que unem qualidade de vida, esporte, preservação ambiental e responsabilidade social.

Apoio de parceiros

A realização do evento contou com o apoio de empresas e instituições parceiras, que contribuíram para o sucesso da programação.

A Semma agradece às empresas parceiras:

Sicoob Credip

JBS

Refriar

Supermercado Cristal

Supermercado Irmãos Gonçalves

Carvalima Transportes

Trevo Materiais para Construção

Pimenta da Roça

Águas de Pimenta Bueno

Também colaboraram na realização do evento:

Autarquia Municipal de Esportes

Defesa Civil Municipal

Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Compromisso com a sustentabilidade

Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 1ª Corrida Verde representa mais uma importante ação de educação ambiental desenvolvida no município, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade, a qualidade de vida e a valorização dos espaços públicos.

Diante da participação expressiva da população e da mobilização dos parceiros, a expectativa é que a Corrida Verde passe a integrar o calendário oficial de eventos do município, incentivando cada vez mais pessoas a adotarem hábitos saudáveis e práticas voltadas à preservação do meio ambiente.