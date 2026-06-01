1ª Conferência Regionalizada de Saúde foi concluída nesta quarta-feira (17)

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 08h32

Foi encerrada nesta quarta-feira (17) a 1ª Conferência Regionalizada de Saúde, sediada pelo município de Jaru e que contou com mais de 100 participantes, divididos entre gestores, trabalhadores da saúde, usuários do SUS, acadêmicos de medicina e membros dos conselhos municipais de saúde das cidades de Jaru, Theobroma e Vale do Anari.

O evento, realizado pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, aconteceu no auditório da Fimca e teve como tema “Saúde, democracia, soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”.

A secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, explicou que, durante os dois dias de conferência, foram discutidos os desafios da saúde pública enfrentados dentro da esfera municipal. “Com a pluralidade de profissionais presentes e, principalmente, ouvindo os usuários do SUS, construímos propostas importantes para a melhoria dos serviços na rede pública de saúde” relatou. As diretrizes definidas na 1ª Conferência Regionalizada de Saúde serão levadas para a conferência estadual, que está prevista para acontecer entre os meses de agosto e setembro.

Também participaram da conferência o promotor de justiça Dr. Roosevelt Queiroz Costa Júnior, a defensora pública Dra. Laura Matos, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jaru, Cloves Arraes Júnior, a secretária executiva de saúde do município de Theobroma, Erica de Oliveira, a representante da Secretaria Municipal de Saúde de Vale do Anari, Josilaine Navas, o presidente do Conselho de Saúde de Theobroma, Vanderlei Peres, a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Vale do Anari, Ângela Aparecida, a vice-presidente da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, Jessica Louredo, e o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, Pastor Luís Carlos.