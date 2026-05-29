Último dia: 29 de maio é o prazo para garantir 20% de desconto no IPTU 2026

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 09h15

Espigão d'Oeste, nosso lugar, nosso patrimônio! Hoje é dia de fechar um ciclo com vantagem. Se você ainda não pagou o IPTU 2026 em cota única, esta é a sua última oportunidade de garantir 20% de desconto e já começar o próximo ano no azul.

20% DE DESCONTO. Só hoje. Só em cota única.

Depois de hoje, o benefício acaba. E aí, vai deixar essa chance passar?

Por que isso importa para você?

Cada IPTU pago é investimento que volta em forma de:

• Ruas mais seguras para seus filhos brincarem

• Iluminação pública que chega no seu bairro

• Saúde e educação de qualidade para sua família

• Serviços que transformam o seu dia a dia

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Quando você paga seu IPTU em dia, está construindo junto com a gente uma cidade melhor para todos. Está dizendo "sim" para o futuro dos nossos filhos, para o progresso do nosso povo, para o orgulho de ser espigãoense.

PRAZO FINAL: 29 de maio de 2026 (HOJE!)

Como aproveitar:

1. Procure a Prefeitura ou acesse o portal online

2. Emita seu boleto em cota única

3. Pague HOJE e garanta seus 20% de desconto

Essa é a sua chance de cuidar do seu patrimônio e contribuir com Espigão d'Oeste ao mesmo tempo.

Dúvidas? Fale com a SEMAF:

• WhatsApp: (69) 99360-9209

• Chat bot no site da Prefeitura (link na bio)

• Presencial: Prefeitura, de segunda a sexta, das 7h às 13h