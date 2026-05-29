Último dia: 29 de maio é o prazo para garantir 20% de desconto no IPTU 2026

Espigão d'Oeste, nosso lugar, nosso patrimônio! Hoje é dia de fechar um ciclo com vantagem. Se você ainda não pagou o IPTU 2026 em cota única, esta é a sua última oportunidade de garantir 20% de desconto e já começar o próximo ano no azul.
20% DE DESCONTO. Só hoje. Só em cota única.
Depois de hoje, o benefício acaba. E aí, vai deixar essa chance passar?
Por que isso importa para você?
Cada IPTU pago é investimento que volta em forma de:
• Ruas mais seguras para seus filhos brincarem
• Iluminação pública que chega no seu bairro
• Saúde e educação de qualidade para sua família
• Serviços que transformam o seu dia a dia
Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.
Quando você paga seu IPTU em dia, está construindo junto com a gente uma cidade melhor para todos. Está dizendo "sim" para o futuro dos nossos filhos, para o progresso do nosso povo, para o orgulho de ser espigãoense.
PRAZO FINAL: 29 de maio de 2026 (HOJE!)
Como aproveitar:
1. Procure a Prefeitura ou acesse o portal online
2. Emita seu boleto em cota única
3. Pague HOJE e garanta seus 20% de desconto
Essa é a sua chance de cuidar do seu patrimônio e contribuir com Espigão d'Oeste ao mesmo tempo.
Dúvidas? Fale com a SEMAF:
• WhatsApp: (69) 99360-9209
• Chat bot no site da Prefeitura (link na bio)
• Presencial: Prefeitura, de segunda a sexta, das 7h às 13h
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