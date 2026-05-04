Por G1

Publicada em 04/05/2026 às 15h42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças ao Irã e disse que o país "será varrido da face da Terra" caso ataque navios dos EUA que estão escoltando outras embarcações pelo Estreito de Ormuz. A declaração foi dada em entrevista à emissora de TV americana Fox News, nesta segunda-feira (4).

Nesta segunda, os EUA iniciaram uma operação nomeada de "Projeto Liberdade" para escoltar embarcações que estão presas no Golfo Pérsico para fora da área de Ormuz.

Trump diz que Irã atacou embarcação sul-coreana e que EUA atacaram navios iranianos

Também nesta segunda, Trump publicou na Truth Social que o Irã atacou embarcações de países “não relacionados” à operação militar liderada pelos EUA no Estreito de Ormuz, incluindo um cargueiro sul-coreano.

“Talvez seja hora de a Coreia do Sul vir e se juntar à missão”, escreveu Trump ao comentar o episódio.

Segundo o presidente, além do navio sul-coreano, não houve danos a outras embarcações que atravessaram o estreito até o momento.

O presidente dos EUA também afirmou nesta segunda que forças americanas derrubaram sete pequenas embarcações iranianas, descritas por ele como barcos “rápidos”. O Irã negou a informação, segundo a TV estatal.

Escolta americana

As Forças Armadas dos Estados Unidos também disseram nesta segunda-feira (4) ter escoltado os primeiros navios comerciais com bandeira americana pelo Estreito de Ormuz.

A escolta é a primeira após Trump anunciar uma operação militar para permitir que embarcações passem pelo estreito, apesar de o Irã afirmar estar bloqueando a passagem.