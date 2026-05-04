Por SINTERO

Publicada em 04/05/2026 às 14h20

Terceiro dia do 16º Congresso do SINTERO fortalece debates e consolida plano de lutas da categoria

Programação reuniu debates estratégicos, defesa de teses, diálogo político e deliberações que irão orientar a atuação sindical

Regionais:ApidiáCaféCentro ICentro IICone Sulda MataEstanhoGuaporéMamoréNorteRio Machado

O terceiro dia do 16º Congresso do SINTERO foi marcado por importantes debates sobre inclusão, valorização profissional, diversidade, gestão democrática e os desafios da educação pública, consolidando encaminhamentos fundamentais para a luta da categoria.

Ao longo da programação, os congressistas participaram de mesas de debate e salas temáticas que aprofundaram discussões sobre carreira, direitos, educação indígena, combate à privatização, inteligência artificial, diversidade e fortalecimento da educação pública.

No período da tarde, o congresso também promoveu espaço de diálogo político, defesa de teses e a plenária final, responsável pela aprovação do plano de lutas, moções e resoluções que irão orientar a atuação sindical nos próximos anos.

Durante o encerramento, a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou a força da participação coletiva e a importância da unidade da categoria na construção das deliberações do congresso.

“A força do nosso sindicato está na participação, na construção coletiva e na coragem de seguir defendendo a educação pública e os direitos da nossa categoria. Encerramos este congresso fortalecidos, com responsabilidades renovadas e ainda mais compromisso com nossa luta”, afirmou.

Em nome da Diretoria Executiva e das 11 regionais do SINTERO, Dioneida também agradeceu a presença, o empenho e a contribuição de todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação que participaram do congresso, reforçando que o encontro representou um importante marco de fortalecimento político, organizativo e democrático da entidade.