Sucesso total: Primeira noite do Fest ESpigão supera todas as expectativas

Por Assessoria

Publicada em 02/05/2026 às 09h00

A abertura do Fest Espigão foi simplesmente incrível! A Rua Grajaú ficou completamente lotada, mostrando a força da nossa gente e o quanto a população abraçou esse grande evento.

Com muita música, gastronomia de qualidade e o brilho do nosso artesanato, o público marcou presença e transformou a primeira noite em um verdadeiro espetáculo de cultura e alegria.

Obrigado, Espigão d’Oeste! Vocês fizeram história e mostraram que, quando o povo participa, o sucesso é garantido!

E isso é só o começo… ainda temos mais dias de festa pela frente!