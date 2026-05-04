02/05/2026 02/05/2026 23:43 57 visualizaçõePelo presente edital, o Presidente do SINJUR, no uso das atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com os artigos 09 e 10 do Estatuto, CONVOCA OS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA E VOTAR A AUTORIZAÇÃO PARA DAR EM GARANTIA O IMÓVEL MATRÍCULA 013891 SITUADO NA RUA OLAVO PEDRO DE OLIVEIRA, LOTE 01 QUADRA 3.006 NA CIDADE DE JI-PARANÁ, REGISTRADO NO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, LIVRO 2 FICHA 001, CONFORME PRECEITUA O ART. 108 ESTATUTO SOCIAL SINJUR.
PAUTA:
DISCUSSÕES E INFORMAÇÕES DIVERSAS SOBRE O FINANCIAMENTO E CONTRATO BANCÁRIO.
VOTAÇÃO PARA AUTORIZAR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL MATRÍCULA 013891 SITUADO NA RUA OLAVO PEDRO DE OLIVEIRA, LOTE 01 QUADRA 3.006 NA CIDADE DE JI-PARANÁ, REGISTRADO NO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, LIVRO 2 FICHA 001A, JUNTO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OBJETIVANDO A VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA FINS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS), CONFORME PRECEITUA O ART. 108 ESTATUTO SOCIAL SINJUR.
A VOTAÇÃO dar-se-á de modo virtual por meio do sítio https://votacao.sinjur.org.br. A votação será realizada no dia 07 de maio de 2026 no horário compreendido entre as 11 e 16 horas (Horário local), cabendo ao filiado a responsabilidade da opção de voto na sua unidade de lotação. Tendo em vista, que nem todos os filiados realizaram a atualização cadastral, poderá ocorrer voto em separado, nesse caso será analisado sua validação.
Data: 07/05/2026
Horário início Assembleia:
1ª chamada às 08h30 minutos
2ª chamada às 09 horas
Horário início da votação:
Início 11 horas
Término 16 horas
Local: Transmissão via youtube direta do auditório Fábio Alcaraz Delgado, sede do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia - SINJUR, situado na Rua Venezuela, 1082, bairro Nova Porto Velho.
NOTA: A Presidência do TJRO foi comunicada por meio do SEI 0008048-10.2026.8.22.8000 sobre a Assembleia e conforme o artigo 294, da Lei Complementar 068/92, ao servidor é garantida a participação em assembleias da categoria como efetivo exercício.
Porto Velho - RO, 16 de abril de 2026
André de Souza Coelho
Diretor Presidente
ANEXO: EDITAL 001/2026.
