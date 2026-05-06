Rondônia enaltece o etnoturismo no 10º Salão do Turismo 2026, em Fortaleza (CE)

Por sebrae

Publicada em 06/05/2026 às 13h50

Empreendedores indígenas levarão saberes ancestrais e experiências autênticas para uma das maiores vitrines do turismo nacional

Rondônia atravessará o país e marcará presença na 10ª edição do Salão do Turismo, que acontecerá entre os dias 7 e 9 de maio de 2026, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A participação será resultado de uma articulação estratégica entre o Sebrae em Rondônia, a Superintendência Estadual de Turismo (Setur RO) e a Fecomércio RO. Juntos, os parceiros levarão ao evento dois empreendedores indígenas que representarão, na prática, a força do etnoturismo rondoniense.

Empreendedorismo que nasce da raiz

Os protagonistas dessa jornada têm nome, história e propósito. Naraiamat Suruí, do Centro de Plantas Medicinais Olawatawa, em Cacoal, e Shirlei Arara, do projeto Etnoturismo Karo Arara, em Ji-Paraná, traduzirão a diversidade cultural e o potencial turístico de Rondônia em um dos maiores eventos do setor no Brasil, promovido pelo Ministério do Turismo.

Eles participarão da comercialização de artefatos indígenas no Espaço Arena Artesanato, que reunirá 37 artesãos de 14 estados, funcionando como uma vitrine da produção brasileira. Cada peça apresentada carregará identidade, tradição e conexão com o território.

Como destaca o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, “essa participação evidencia a força dos pequenos negócios no desenvolvimento do turismo e a riqueza dos saberes tradicionais do nosso estado”.

Do território para o palco nacional

A programação rondoniense também ganhará destaque na Arena de Experiências Brasil, organizada pelo Sebrae Nacional. Em formato de apresentações curtas e dinâmicas, os empreendedores compartilharão vivências que conectarão o público aos territórios indígenas.

No dia 7 de maio, Naraiamat Suruí apresentará o Centro Olawatawa, destacando o uso de plantas medicinais e a preservação dos saberes do povo Paiter Suruí, na Terra Indígena Sete de Setembro. Já no dia 9, Shirlei Arara apresentará a experiência Karo Arara, que reúne cantos, danças e artesanato na Aldeia Paygap, localizada no Território Indígena Igarapé Lourdes.

Turismo com identidade e propósito

Com o tema “Do Lado do Povo Brasileiro”, o Salão do Turismo 2026 reforçará o compromisso com um turismo inclusivo e sustentável. O Sebrae Nacional atuará como um dos principais parceiros, estruturando o evento como um ambiente de conexões e geração de negócios.

A relevância dos roteiros de Rondônia também será reconhecida com a inclusão das duas experiências no Catálogo de Agências de Turismo Receptivo do evento, documento que funcionará como vitrine para operadoras nacionais e internacionais e ampliará as oportunidades de inserção no mercado.

Para o Sebrae em Rondônia, o apoio aos empreendedores fortalecerá a economia de base comunitária e valorizará o patrimônio imaterial do estado.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).