Previsão do tempo: Amapá, sul de Rondônia e sudeste do Amazonas terão chuva forte nesta segunda-feira (18)

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/05/2026 às 07h50

A segunda-feira (18) deverá ser marcada por instabilidade climática em parte da Região Norte do país, com maior intensidade prevista para áreas específicas. O estado do Amapá aparece entre os locais com expectativa de chuva mais forte ao longo do dia, cenário também previsto para o sudeste do Amazonas e o sul de Rondônia, onde há possibilidade de ocorrência de descargas elétricas.

Nas demais áreas da região Norte, o comportamento do tempo tende a ser menos severo. A previsão indica registros de chuva fraca e de curta duração, concentrados principalmente nos períodos da tarde e da noite. Ainda que ocorram de forma passageira, as precipitações podem atingir diferentes localidades ao longo do dia, dentro do padrão climático comum para a região nesta época do ano.

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).