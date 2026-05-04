Prefeito Aldo Júlio recebe diretoras e celebra avanço da educação de Rolim de Moura com destaque no SAERO

Por ROW NEWS

Publicada em 04/05/2026 às 14h55

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio e o vice-prefeito Alcides Rosa, receberam no gabinete da prefeitura, diretores das escolas municipais que se destacaram no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO). O encontro contou também com a presença do secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, além da equipe pedagógica da secretaria municipal de educação (Semed).

O momento foi marcado pelo reconhecimento da gestão municipal ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação, que têm contribuído de forma significativa para a melhoria dos índices educacionais do município. Durante a reunião, os diretores compartilharam experiências, práticas pedagógicas e resultados alcançados em sala de aula.

De acordo com dados do SAERO, Rolim de Moura superou a meta estabelecida para 2025 e alcançou 87% de excelência, ultrapassando a média estadual. O desempenho mostra evolução significativa: em 2023, o índice de alunos no nível adequado era de 72%; em 2024, o percentual se manteve; já em 2025, houve avanço expressivo, consolidando o município como destaque na educação em Rondônia.

Os profissionais da educação enalteceram o trabalho desenvolvido pela gestão municipal, destacando a importância de iniciativas que promovem o diálogo e a troca de experiências. Também reforçaram o compromisso coletivo de continuar avançando, garantindo que a rede municipal alcance índices cada vez melhores.

O prefeito Aldo Júlio parabenizou os educadores pelo empenho e dedicação.

“Quero parabenizar todos os profissionais da educação pelo excelente trabalho que vem sendo realizado. Esses resultados são fruto de esforço, compromisso e amor pelo que fazem. A gestão seguirá apoiando e investindo para que possamos avançar ainda mais”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, também ressaltou o trabalho conjunto. “Esses números refletem um trabalho planejado, com foco na aprendizagem e no acompanhamento pedagógico contínuo. Nossa equipe tem se dedicado intensamente para garantir que os alunos avancem e tenham cada vez mais qualidade no ensino”, afirmou.

Após o bate-papo, o encontro foi encerrado com um momento de confraternização, com um café da manhã preparado especialmente para os participantes, reforçando o clima de valorização e reconhecimento aos profissionais que fazem a educação de Rolim de Moura avançar.