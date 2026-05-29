O TEMPO E A TEMPERATURA: sexta (29) com chuvas em grande parte do Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 29/05/2026 às 07h50

A Região Norte terá esta sexta-feira (29) sob forte instabilidade. Há alerta para temporais e acumulados de chuva significativos principalmente nos estados do Amapá, Roraima, no norte do Amazonas e no norte e noroeste do Pará.

As chuvas devem ser acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento isoladas, concentradas principalmente nos períodos da tarde e da noite.

Já na faixa sul da região, nos estados do Tocantins e no sul e sudeste de Rondônia, uma massa de ar seco que atua no centro do país, inibe a formação de nuvens de chuva. O dia será de sol forte, céu com poucas nuvens.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C em Belém.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).