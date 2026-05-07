O TEMPO E A TEMPERATURA: quinta-feira (7) chuvosa no Norte

Por Sophia Stein

Publicada em 07/05/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (7), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Pará.

Chuvas também são esperadas em grande parte do Tocantins. O tempo permanece firme e sem chuvas nas microrregiões tocantinenses de Rio Formoso, Gurupi e Dianópolis.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Porto Velho. A máxima pode chegar até 35°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).