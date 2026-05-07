O TEMPO E A TEMPERATURA: quinta-feira (7) chuvosa no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (7), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Pará.
Chuvas também são esperadas em grande parte do Tocantins. O tempo permanece firme e sem chuvas nas microrregiões tocantinenses de Rio Formoso, Gurupi e Dianópolis.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Porto Velho. A máxima pode chegar até 35°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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