O TEMPO E A TEMPERATURA: quinta (21) com pancadas de chuva no Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 21/05/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (21), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indica pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá.

Já na região litorânea do Pará, nos municípios de São João de Pirabas e Bragança, o tempo fica firme com muitas nuvens.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19°C em Porto Velho. A máxima pode chegar a 33°C, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).