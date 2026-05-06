Por Augusto Soares

Publicada em 06/05/2026 às 08h25

O que antes era improviso, transtorno e dificuldades para feirantes e frequentadores agora dá lugar a uma nova realidade, mais organizada e acolhedora. O Novo Mercado do Km 1, na região central de Porto Velho, começa a sair do papel e ganha forma como um espaço que valoriza pessoas, sabores e tradições da culinária e da cultura regional.

“Mais do que uma obra, o mercado representa oportunidade aos que ali trabalham e faz parte de um pacote de investimentos para impulsionar a economia local, enquanto preservamos a identidade cultural da cidade e o senso de pertencimento”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

O gestor explicou que serão investidos R$ 1.610.336,62 na reforma do mercado, mas que esse valor faz parte de um montante maior em obras e ações já licitadas pela Prefeitura entre janeiro e maio de 2026, totalizando R$ 187.893.812,21.

“Isso significa que a nossa cidade avança em infraestrutura, mas também fortalece a economia local”, enfatizou Léo Moraes.

A reforma do espaço está em fase de licitação e deve iniciar assim que todos os trâmites forem concluídos.

Cantanhede destacou que o projeto foi pensado para oferecer mais funcionalidade

O secretário municipal de Obras e Pavimentação, Thiago Cantanhede, destacou que o projeto foi pensado para oferecer mais funcionalidade, segurança e conforto à população e aos trabalhadores que utilizam o espaço diariamente.

“Estamos trabalhando para entregar um mercado moderno, organizado e com estrutura adequada para os feirantes e frequentadores. É uma obra que fortalece a economia local e valoriza um espaço tradicional da nossa cidade”, afirmou o secretário.

NOVA REALIDADE

Com o novo Mercado do Km 1, os trabalhadores que atualmente montam suas bancas com esforço próprio, muitas vezes em condições improvisadas, lidando com calor, falta de estrutura e pouca visibilidade, viverão uma nova realidade, com a implantação de um espaço mais organizado e adequado para eles e o público em geral.

Reforma do espaço está em fase de licitação

Na prática, isso se traduz em uma estrutura que vai garantir aos feirantes mais conforto para trabalhar, melhores condições para expor seus produtos e um ambiente mais atrativo aos clientes. Esses fatores vão impactar diretamente no aumento das vendas e proporcionar melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores.

“A tendência é aumentar a circulação de pessoas, fortalecer o comércio e impulsionar pequenos negócios. Ou seja, não se trata apenas de uma obra, mas de mudar para melhor a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia”, acrescentou o prefeito Léo Moraes.

Para o prefeito, investir em espaços públicos organizados também é investir em quem vive do trabalho informal e precisa de condições dignas para crescer. “Não é só construir um mercado, é criar oportunidades, movimentar a economia e garantir melhores condições para quem faz a cidade acontecer todos os dias”.