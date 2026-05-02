Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 02/05/2026 às 09h30

SUB 20 DE RONDÔNIA

A Federação de Futebol de Rondônia recebe, até dia 6, quarta-feira, inscrições de clubes interessados em, participar do campeonato estadual sub -20/26, que começa dia 14 de junho. O campeão do Sub-20 representará o Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil da categoria.

ARBITRAGEM



Para formar e capacitar novos árbitros e atender à demanda, a FFER Academy abre neste sábado inscrições para o Curso de Formação de Árbitros.

INFORMAÇÕES

Mais informações em https://drive.google.com/file/d/1KR5VV5uyIRDU2K8vh_KX1QzzNyxUdvH-/view

FIFA ACEITA REFUGIADAS



A seleção paquistanesa feminina de futebol, formada por atletas daquele país refugiadas, poderá participar das competições organizadas pela Fifa cujo congresso, em Vancouver, aprovou a proposta. A entidade-mater do futebol mundial vai assumir toda organização e estrutura de preparação.

PROMESSA CUMPRIDA

A seleção feminina do Paquistão participou em 2025 de um torneio não-oficial com vários países asiáticos e na ocasião o presidente da Fifa assumiu o compromisso de incluir o compromisso de refugiadas nos torneios internacionais.

FÁBIO FICA EM SEGUNDO

O goleiro Fábio, aos 45 anos a atuar na Libertadores já é o mais velho a jogar a competição, com 113 jogos, mas na Espanha o goleiro Ángel Mateos González, de 70 anos, está inscrito na 5ª divisão profissional.

COP DO MUNDO DE 1966



Em 1966 foi a Copa foi na Inglaterra. Veja alguns fatos: A taça Jules Rimet foi roubada em Westminster. A Federação inglesa ofereceu prêmio de 3 mil libras a quem encontrasse. Três dias depois um garoto foi investigar o que seu cão achava interessante numa lixeira e era o troféu. O garoto, não o cão, ganhou o prêmio.