Moacyr Franco divide opiniões após beijar mulheres durante evento beneficente

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/05/2026 às 11h04

A participação do ator, cantor e humorista Moacyr Franco em um evento beneficente realizado em Santa Catarina provocou intensa repercussão nas redes sociais nesta semana. O artista, de 89 anos, esteve em Brusque, no Vale do Itajaí, durante um chá promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Os vídeos compartilhados por pessoas presentes no local passaram a circular amplamente na internet após mostrarem momentos de interação do artista com mulheres da plateia e também do palco. Em uma das gravações, Moacyr aparece beijando algumas convidadas durante a apresentação. Em outro trecho, ele surge puxando o cabelo de uma mulher enquanto cantava.

A repercussão dividiu opiniões entre internautas. Parte do público criticou a postura do humorista durante o evento. “Que horror… Estar com 89 anos não lhe dá o direito de fazer isso com uma mulher. Que cena horrível”, escreveu uma usuária nas redes sociais. Outra comentou: “Vergonha alheia… Esses senhores perderam completamente a noção do ridículo”.

Apesar das críticas, houve também manifestações de apoio ao artista. Admiradores defenderam que o comportamento fazia parte do estilo descontraído de Moacyr Franco nos palcos. “Ele é maravilhoso! Brincalhão. O show dele é muito bom”, publicou uma fã.

O evento aconteceu na última terça-feira (5) e reuniu mulheres em uma ação beneficente organizada pela entidade catarinense.