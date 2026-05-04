Kremlin reforça a segurança de Putin em meio a temores de um golpe

Por Agência Brasil

Publicada em 04/05/2026 às 15h37

A segurança em torno de Vladimir Putin foi significativamente reforçada após uma série de assassinatos e crescentes temores de agitação interna, de acordo com um relatório da inteligência europeia divulgado à imprensa nas últimas semanas. O dossiê descreve novas e abrangentes precauções tomadas pelo Kremlin em meio a crescentes preocupações com a estabilidade da liderança russa.

As medidas incluem triagem mais rigorosa para visitantes, restrições à movimentação de funcionários e maior vigilância sobre aqueles que mantêm contato próximo com o presidente. Assessores estariam proibidos de usar telefones com acesso à internet, enquanto o próprio Putin reduziu viagens e aparições públicas, passando a utilizar mais vídeos pré-gravados.

As mudanças ocorrem após o assassinato de um general de alta patente em dezembro de 2025 e em meio às tensões contínuas relacionadas à guerra na Ucrânia. O relatório sugere uma crescente inquietação dentro do Kremlin, citando pressões econômicas, reveses no campo de batalha e sinais de dissidência como fatores que impulsionam o reforço dos protocolos de segurança.

A revelação ressalta um clima de desconfiança e paranoia, com novas unidades supostamente encarregadas de proteger as fronteiras e combater a sabotagem. À medida que Putin reforça sua proteção pessoal, permanecem as dúvidas sobre o quão vulnerável o presidente da Rússia se sente. Clique para explorar a rede que protege o líder russo.

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04/05/2026 16:24 ‧ HÁ 10 MINUTOS POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL

MUNDO

VLADIMIR PUTIN

Asegurança em torno de Vladimir Putin foi significativamente reforçada após uma série de assassinatos e crescentes temores de agitação interna, de acordo com um relatório da inteligência europeia divulgado à imprensa nas últimas semanas. O dossiê descreve novas e abrangentes precauções tomadas pelo Kremlin em meio a crescentes preocupações com a estabilidade da liderança russa.

As medidas incluem triagem mais rigorosa para visitantes, restrições à movimentação de funcionários e maior vigilância sobre aqueles que mantêm contato próximo com o presidente. Assessores estariam proibidos de usar telefones com acesso à internet, enquanto o próprio Putin reduziu viagens e aparições públicas, passando a utilizar mais vídeos pré-gravados.

As mudanças ocorrem após o assassinato de um general de alta patente em dezembro de 2025 e em meio às tensões contínuas relacionadas à guerra na Ucrânia. O relatório sugere uma crescente inquietação dentro do Kremlin, citando pressões econômicas, reveses no campo de batalha e sinais de dissidência como fatores que impulsionam o reforço dos protocolos de segurança.

A revelação ressalta um clima de desconfiança e paranoia, com novas unidades supostamente encarregadas de proteger as fronteiras e combater a sabotagem. À medida que Putin reforça sua proteção pessoal, permanecem as dúvidas sobre o quão vulnerável o presidente da Rússia se sente. Clique para explorar a rede que protege o líder russo.