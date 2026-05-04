Irã nega passagem de navios no estreito de Ormuz e contradiz EUA

Por Notícias ao minuto

Publicada em 04/05/2026 às 16h01

Em comunicado divulgado por meio do canal oficial no aplicativo Telegram, o exército ideológico da República Islâmica classificou como “infundadas e completamente falsas” as alegações dos Estados Unidos sobre a passagem de navios comerciais nessa rota estratégica.

A reação ocorre após o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) anunciar que dois navios mercantes com bandeira norte-americana haviam transitado “com sucesso” pelo estreito, com apoio de meios militares no âmbito da operação “Projeto Liberdade”.

Segundo Washington, a operação “Projeto Liberdade” tem como objetivo garantir a passagem segura de embarcações comerciais afetadas pelo bloqueio imposto pelo Irã, em uma via por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial.

O CENTCOM informou que a iniciativa envolve destróieres, mais de 100 aeronaves, drones e cerca de 15 mil militares, embora não tenha detalhado as condições específicas da travessia anunciada.

A Guarda Revolucionária rejeitou essa versão, insistindo que não houve qualquer trânsito recente de navios comerciais no estreito.

As declarações refletem o agravamento da disputa de informações e contra-informações entre Teerã e Washington, em um contexto de forte tensão militar e de bloqueio parcial do tráfego marítimo no Golfo Pérsico.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo a operação “Projeto Liberdade”, apresentada como uma missão para assegurar a circulação de navios e apoiar tripulações retidas na região.

Autoridades norte-americanas acusam o Irã de tentar restringir a liberdade de navegação, enquanto Teerã afirma estar preparado para responder a qualquer presença militar estrangeira no estreito.

Fontes militares iranianas citadas por meios de comunicação estatais destacaram que o país “está totalmente preparado para qualquer cenário”, reiterando sua posição de controle sobre a via marítima.