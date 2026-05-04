Hospital Infantil Cosme e Damião assegura atendimento pediátrico especializado na rede estadual de saúde

O Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), em Porto Velho, é referência no atendimento a crianças em Rondônia. A unidade funciona 24 horas por dia e atende pacientes com idade entre 29 dias até 12 anos.
O acesso ao hospital ocorre por meio de encaminhamento de outras unidades de saúde. Ou seja, o HICD recebe pacientes que já passaram por avaliação inicial e necessitam de cuidados mais complexos.
Casos leves: a criança deve ser levada a uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Casos de urgência: o atendimento inicial pode ser feito em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Encaminhamento: quando há necessidade de atendimento especializado ou internação, a criança é encaminhada ao hospital por meio da regulação do SUS.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o hospital conta com profissionais especialistas em casos complexos que exigem cuidados específicos, garantindo um cuidado seguro, humanizado e eficiente às crianças.
O HICD atende diversas situações de saúde infantil, incluindo:
Urgência e emergência pediátrica
Internações clínicas e cirúrgicas
Cirurgias de urgência e eletivas
Tratamento de doenças respiratórias e outras comuns na infância
Atendimento a casos graves, com suporte de UTI pediátrica
A unidade conta com equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos, garantindo atendimento completo e humanizado.
ESTRUTURA DO HOSPITAL
Posto 1: atendimento rápido, realização de procedimentos e funcionamento do Hospital Dia, destinado a casos programados e de curta permanência. Também dispõe de leitos de emergência.
Posto 2: enfermarias para pacientes respiratórios.
Posto 3: internação de maior complexidade, com leito de isolamento e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O hospital também realiza exames essenciais para diagnóstico, como:
Exames laboratoriais (hemograma, glicemia, entre outros)
Testes rápidos, como para dengue
Exames de imagem, como radiografia e ultrassom, para pacientes internados.
Além disso, a unidade também assiste pacientes em situação de internação de longa permanência que necessitam de atendimento especializado. Casos de outras enfermidades, como oncologia, são avaliados e encaminhados para unidades de referência.
O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, reforçou a importância do fluxo correto de atendimento. “Seguir o encaminhamento pela rede pública é fundamental para organizar o atendimento e garantir que os casos mais graves recebam assistência no tempo certo, com toda a estrutura necessária”, explicou.
O hospital está localizado em Porto Velho, na Rua Benedito de Souza Brito, nº 4045, bairro Industrial.
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