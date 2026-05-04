Hospital Infantil Cosme e Damião assegura atendimento pediátrico especializado na rede estadual de saúde

Por Daiane Brito

Publicada em 04/05/2026 às 11h17

O Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), em Porto Velho, é referência no atendimento a crianças em Rondônia. A unidade funciona 24 horas por dia e atende pacientes com idade entre 29 dias até 12 anos.

O acesso ao hospital ocorre por meio de encaminhamento de outras unidades de saúde. Ou seja, o HICD recebe pacientes que já passaram por avaliação inicial e necessitam de cuidados mais complexos.

Casos leves: a criança deve ser levada a uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Casos de urgência: o atendimento inicial pode ser feito em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Encaminhamento: quando há necessidade de atendimento especializado ou internação, a criança é encaminhada ao hospital por meio da regulação do SUS.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o hospital conta com profissionais especialistas em casos complexos que exigem cuidados específicos, garantindo um cuidado seguro, humanizado e eficiente às crianças.

O HICD atende diversas situações de saúde infantil, incluindo:

Urgência e emergência pediátrica

Internações clínicas e cirúrgicas

Cirurgias de urgência e eletivas

Tratamento de doenças respiratórias e outras comuns na infância

Atendimento a casos graves, com suporte de UTI pediátrica

A unidade conta com equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos, garantindo atendimento completo e humanizado.

ESTRUTURA DO HOSPITAL

Posto 1: atendimento rápido, realização de procedimentos e funcionamento do Hospital Dia, destinado a casos programados e de curta permanência. Também dispõe de leitos de emergência.

Posto 2: enfermarias para pacientes respiratórios.

Posto 3: internação de maior complexidade, com leito de isolamento e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O hospital também realiza exames essenciais para diagnóstico, como:

Exames laboratoriais (hemograma, glicemia, entre outros)

Testes rápidos, como para dengue

Exames de imagem, como radiografia e ultrassom, para pacientes internados.

Além disso, a unidade também assiste pacientes em situação de internação de longa permanência que necessitam de atendimento especializado. Casos de outras enfermidades, como oncologia, são avaliados e encaminhados para unidades de referência.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, reforçou a importância do fluxo correto de atendimento. “Seguir o encaminhamento pela rede pública é fundamental para organizar o atendimento e garantir que os casos mais graves recebam assistência no tempo certo, com toda a estrutura necessária”, explicou.

O hospital está localizado em Porto Velho, na Rua Benedito de Souza Brito, nº 4045, bairro Industrial.