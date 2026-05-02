Fundação de Cultura e Juventude realiza posse dos novos conselheiros do CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural

Por Assessoria

Publicada em 02/05/2026 às 08h46

A Fundação de Cultura e Juventude através da Prefeitura de Rolim de Moura realizou a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural, marcando um importante momento para o fortalecimento das políticas públicas culturais no município.

Os conselheiros empossados passam a atuar na formulação, acompanhamento e fiscalização das ações voltadas ao setor cultural, contribuindo de forma participativa para o desenvolvimento e valorização da cultura local.

A iniciativa reforça o compromisso com a gestão democrática, a transparência e o diálogo com a sociedade civil, garantindo a representatividade dos diversos segmentos culturais.

A Fundação deseja sucesso aos novos conselheiros nesta importante missão.