Por PM/RO

Publicada em 07/05/2026 às 08h50

Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida pela Polícia Militar de Rondônia na tarde desta quarta-feira (06), durante uma ação realizada por uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), na rua Airton Sena, bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo por volta das 15h quando receberam denúncias repassadas pelo núcleo de inteligência da FITCCO e da FICCO, no âmbito da Operação Alquimia, sobre uma possível atividade ligada ao tráfico de drogas em uma residência aparentemente abandonada.

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares constataram que o imóvel estava sem moradores. Durante averiguação no interior da casa, foram encontrados diversos invólucros contendo aproximadamente 51,5 quilos de substância análoga à maconha e cerca de 22 quilos de substância semelhante à cocaína.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam vários materiais utilizados no preparo, fracionamento e acondicionamento das drogas, entre eles uma prensa hidráulica com peças avulsas, balança de precisão, liquidificador, peneira, sacos plásticos, películas de insufilm, facas de serra, colheres e sacos contendo resíduos de entorpecentes conhecidos como “farrupinha”.

Durante as buscas, também foi localizada uma sacola com identificação de entrega em nome de V. E. A. O., vinculada a um endereço na rua Fábia, imóvel que faz fundos com a residência onde as drogas foram apreendidas. Segundo os policiais, havia ainda um vaso de planta posicionado de forma estratégica para facilitar a passagem de pessoas entre os dois imóveis.

A Polícia Militar informou ainda que a residência da rua Fábia já havia sido alvo de ação policial durante a Operação Alquimia, no mês de abril, ocasião em que Miguel Araújo dos Santos foi preso.

Nenhuma pessoa foi encontrada no local durante a ação policial. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.