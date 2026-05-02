Por Helen Paiva

Publicada em 02/05/2026 às 08h35

A festa do trabalhador realizado pela prefeitura no Parque dos Tanques, nesta sexta-feira (01), foi a grande atração para públicos de todas as idades. No meio da música e do movimento, o pequeno Antonie Lucca, de apenas 5 anos, chamava atenção dançando ao lado da família.

Antonie Lucca, 5 anos, deu um show de animação e mostrou que a festa também é das crianças

“Eu tô achando muito legal… eu gosto da festa”, contou, sem perder o ritmo.

O evento se transformou em um ambiente de convivência para toda a família.

Mesmo sendo uma celebração dedicada ao trabalhador, o que se viu foi a presença de diferentes públicos ocupando o mesmo espaço: servidores, familiares, crianças, jovens e visitantes que encontraram na festa uma oportunidade de lazer, encontro e descanso.

Leonardo Martins aproveitou a festa ao lado do filho: lazer e conexão fora da rotina

Para o pai de Antonie, Leonardo Martins, o momento teve um significado ainda mais especial.

“No dia a dia é correria, né? Mas a gente tenta sempre levá-lo para se divertir com a gente. A gente sai com os amigos, ele está sempre junto e acaba gostando.”

Entre reencontros e novas conexões, o ambiente foi ganhando forma a partir das pessoas: grupos se formando, famílias escolhendo onde ficar, crianças explorando cada atração.

Participação que se transforma em experiência

E não faltaram opções para quem quis aproveitar cada minuto. As áreas de atividades ficaram movimentadas durante todo o evento, com filas organizadas e participação constante do público.

A pequena Emanuelle Eloah, de 8 anos, aproveitou bem o espaço e não escondeu a animação.

Emanuelle Eloah, 8 anos, aproveitou cada atração e aprovou o evento

“Brinquei no touro várias vezes! Tô gostando muito… a festa tá muito boa.”

Enquanto isso, em outros pontos, o clima descontraído também se espalhava entre os adultos.

“A festa tá boa, tá animada… agora só falta uma parceira para dançar”, brincou Felipe Solidade, arrancando risadas de quem estava por perto.

Ambiente familiar e seguro

Além da diversidade de público, um dos destaques foi o clima familiar que tomou conta do espaço ao longo de toda a programação. A estrutura montada garantiu que pessoas de diferentes idades pudessem aproveitar com tranquilidade.

A segurança foi reforçada com a atuação da Atividade Delegada, agentes da Semtran e o apoio de bombeiros civis, com ambulância disponível no local, garantindo suporte e atendimento durante todo o evento.

A organização contribuiu para que o público permanecesse, circulasse com liberdade e aproveitasse cada espaço com conforto.

“A proposta é justamente essa: oferecer um ambiente onde o servidor possa trazer a família, encontrar os colegas e viver esse momento de forma leve e participativa”, disse o presidente da Funcultural, Vanderlei Silva.

Mais do que presença, pertencimento

Ao longo das horas, o movimento não diminuiu. Pelo contrário: renovava-se. Quem chegava encontrava um espaço cheio de vida; quem já estava, escolhia ficar.

Felipe Solidade entrou no clima da festa e arrancou risadas do público

E é nesse detalhe que a festa se destaca: não apenas pelo número de pessoas, mas pela forma como elas participaram.

E, para o prefeito Léo Moraes, a participação da família nos eventos é algo cada vez mais frequente, e é pensando em todos que tudo é planejado.

“A gente pensou em uma festa que fosse para o trabalhador, mas também para a família, para toda a comunidade. Um espaço seguro, acolhedor e feito para que todos pudessem participar e se divertir.”

Um dia em que o trabalhador não só celebrou… mas se reconheceu junto com todos que fazem parte da cidade.

Texto: Helen Paiva