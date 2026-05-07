Por FFER

Publicada em 07/05/2026 às 10h43

O DCO, Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia prorrogou o prazo para os clubes filiados e aptos a participarem do Campeonato Rondoniense Sub-20. O prazo inicial era dia 6 de maio, agora o clubes podem confirmar a participação até às 18h do próximo dia 15 de maio, O DCO reforça, que os clubes filiados devem encaminhar a certidão negativa emitida pelo TJF-RO no ato da inscrição juntamente com o Termo de Confirmação de Participação.

Além da certidão negativa os clubes devem atender outros critérios como estar com os recadastramentos da CBF e FFER recolhidos no ano de 2026; Juntar documento do CNPJ atualizado pela Receita Federal; Autorização do proprietário do estádio (Governo ou Munícipio) para uso da praça esportiva como mandante de partida durante a competição. A Competição está prevista para começar no dia 14 de junho.

O campeão do Rondoniense Sub-20 se garante na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil da categoria. Caso seja possível, a FFER atua para que mais clubes possam representar o futebol rondoniense nas competições.