Em tempo recorde, Prefeitura de Jaru conclui obra de duplicação da avenida Marechal Rondon

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 14h39

Em apenas 18 dias, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, finalizou todas as etapas da duplicação da avenida Marechal Rondon, no trecho que vai da avenida JK até a avenida Rio Branco, região central da cidade.

A obra, concluída na última sexta-feira (1º), no feriado do Dia do Trabalhador, foi realizada com recursos, maquinários e equipes próprias da Prefeitura.

Junto com o vice-prefeito Grécio Benedito e o secretário de infraestrutura Chrystian Figueiredo, o prefeito Jeverson Lima esteve no local para acompanhar a finalização da obra e comentou sobre a agilidade nos serviços. “Nossa previsão era de que seriam necessários 30 dias para finalizar a duplicação, mas, com o empenho de nossas equipes que trabalharam sem parar, inclusive em finais de semana e feriados, a obra foi entregue em tempo recorde, e o fluxo do trânsito e a organização da rotina dos comerciantes da região pôde ser retomada”, destacou.