Em comemoração ao Dia das Mães, prefeitura realiza palestra

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 09h25

PALESTRA – MULHERES QUE BRILHAM! Prefeitura realiza palestra "Mulheres que Brilham" no próximo dia 8 de maio, em comemoração ao Dia das Mães. Preparamos um momento especial de reflexão e valorização.

Tema: O papel da mulher na família

Data: 08/05/2026

Horário: 9h

Local: Auditório da SEMDES

Inscrições até 07/05

Presencialmente no CRAS

Av. Jamari, nº 4615 – Setor 02

Informações: (69) 9 9601-5204

Um encontro pensado para inspirar, fortalecer e celebrar todas as mulheres!