Em comemoração ao Dia das Mães, prefeitura realiza palestra

PALESTRA – MULHERES QUE BRILHAM! Prefeitura realiza palestra "Mulheres que Brilham" no próximo dia 8 de maio, em comemoração ao Dia das Mães. Preparamos um momento especial de reflexão e valorização.
Tema: O papel da mulher na família
Data: 08/05/2026
Horário: 9h
Local: Auditório da SEMDES
Inscrições até 07/05
Presencialmente no CRAS
Av. Jamari, nº 4615 – Setor 02
Informações: (69) 9 9601-5204
Um encontro pensado para inspirar, fortalecer e celebrar todas as mulheres!
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