Em Ji-Paraná, inclusão é compromisso de verdade. O nosso Centro Municipal de Autismo (CMAEEA) é referência no atendimento e acompanhamento de crianças com TEA com acolhimento, respeito e uma equipe preparada para caminhar junto com cada família.
Atendimento para crianças com TEA de 1 ano e 6 meses a 12 anos
140 estudantes atendidos
Atendimentos 2x por semana no contraturno
Com a presença e participação dos pais
Atividades de estimulação aquática, sensorial e cognitiva
Rotinas para atividades motoras e vida diária
Merenda sem glúten e zero lactose
Estrutura com 8 salas, quadra e piscina
Equipe com 23 servidores
Aqui, a gente cuida com responsabilidade e carinho, porque cada avanço importa.
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