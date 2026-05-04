Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 15h16

Em Ji-Paraná, inclusão é compromisso de verdade. O nosso Centro Municipal de Autismo (CMAEEA) é referência no atendimento e acompanhamento de crianças com TEA com acolhimento, respeito e uma equipe preparada para caminhar junto com cada família.

Atendimento para crianças com TEA de 1 ano e 6 meses a 12 anos

140 estudantes atendidos

Atendimentos 2x por semana no contraturno

Com a presença e participação dos pais

Atividades de estimulação aquática, sensorial e cognitiva

Rotinas para atividades motoras e vida diária

Merenda sem glúten e zero lactose

Estrutura com 8 salas, quadra e piscina

Equipe com 23 servidores

Aqui, a gente cuida com responsabilidade e carinho, porque cada avanço importa.