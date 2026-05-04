Campus Cacoal realiza a 2ª edição do Projeto Vacina na Escola: Ação que Protege

Por ifro

Publicada em 04/05/2026 às 14h58

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, promoveu, nos dias 27 e 28 de abril, a 2ª edição do projeto de Ensino “Vacina na Escola: Ação que Protege!”, com foco na atualização vacinal da comunidade acadêmica. A iniciativa foi coordenada pela enfermagem do campus, por meio da Coordenação de Assistência ao Educando (CAED), em parceria com a Coordenação Municipal de Imunização de Cacoal.

A campanha teve como público-alvo estudantes do ensino médio técnico integrado, estudantes do ensino superior, servidores efetivos e colaboradores terceirizados. Durante os dois dias de ação, foram vacinadas 230 pessoas, sendo 156 alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, 18 estudantes do ensino superior, 47 servidores efetivos e 9 colaboradores terceirizados.

Além da aplicação das vacinas contra a influenza (gripe), a ação também teve caráter educativo, reforçando a importância da imunização como medida de proteção individual e coletiva, especialmente diante do cenário epidemiológico atual.

Para a Coordenadora do projeto, a iniciativa reforça o compromisso institucional com a promoção da saúde: “levar a vacinação para dentro do ambiente escolar é uma estratégia fundamental para ampliar o acesso e conscientizar nossa comunidade sobre a importância da prevenção. A adesão que tivemos demonstra o quanto ações como essa são necessárias e bem recebidas”, destacou a Enfermeira Helizandra Romanholo.

A Coordenadora ainda enfatiza que a realização da campanha no campus evidencia a importância da integração entre educação e saúde, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e para a formação de cidadãos mais conscientes sobre o cuidado com a própria saúde e com o coletivo.